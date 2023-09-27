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"Мимоза" по-новому с айсбергом и копченной рыбой: делимся оригинальным рецептом
"Мимоза" – салат, который любят практически все, к тому же готовится он очень быстро и с бюджетных продуктов. Стоит отметить, что рыбную консерву можно заменить запеченной скумбрией, копченой рыбой.
Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом "Мимозы" с копченной рыбой, салатом айсберг и сладким соусом чили, который буде очень вкусным и необычным.
Ингредиенты:
- запеченный картофель – 4-5 шт.
- яйца – 3 шт.
- салат айсберг
- рыба горячего копчения – 400 г
- сыр твердый – 200 г
- майонез
- сладкий соус чили – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, вареные яйца и сыр.
2. Рыбу порвите руками, удалите косточки.
3. Соус: смешайте майонез со сладким соусом чили.
4. Соберите салат шарами: тертый картофель, соус, рыба, соус, порезанный айсберг, соус, тертые яйца, соус, присыпьте тертым сыром.
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