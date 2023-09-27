"Мимоза" – салат, который любят практически все, к тому же готовится он очень быстро и с бюджетных продуктов. Стоит отметить, что рыбную консерву можно заменить запеченной скумбрией, копченой рыбой.

Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом "Мимозы" с копченной рыбой, салатом айсберг и сладким соусом чили, который буде очень вкусным и необычным.

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Ингредиенты:

запеченный картофель – 4-5 шт.

яйца – 3 шт.

салат айсберг

рыба горячего копчения – 400 г

сыр твердый – 200 г

майонез

сладкий соус чили – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, вареные яйца и сыр.

2. Рыбу порвите руками, удалите косточки.

3. Соус: смешайте майонез со сладким соусом чили.

4. Соберите салат шарами: тертый картофель, соус, рыба, соус, порезанный айсберг, соус, тертые яйца, соус, присыпьте тертым сыром.

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