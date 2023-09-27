"Мимоза" по-новому с айсбергом и копченной рыбой: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата

"Мимоза" – салат, который любят практически все, к тому же готовится он очень быстро и с бюджетных продуктов. Стоит отметить, что рыбную консерву можно заменить запеченной скумбрией, копченой рыбой. 

Салат ''Мимоза'' по-новому

Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом "Мимозы" с копченной рыбой, салатом айсберг и сладким соусом чили, который буде очень вкусным и необычным. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • запеченный картофель – 4-5 шт.
  • яйца – 3 шт. 
  • салат айсберг
  • рыба горячего копчения – 400 г
  • сыр твердый – 200 г
  • майонез 
  • сладкий соус чили – 2 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, вареные яйца и сыр. 

Вареный картофель

2. Рыбу порвите руками, удалите косточки. 

Рыба для салата

3. Соус: смешайте майонез со сладким соусом чили.

Соус для блюда

4. Соберите салат шарами: тертый картофель, соус, рыба, соус, порезанный айсберг, соус, тертые яйца, соус, присыпьте тертым сыром. 

Готовый салат

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