"Мимоза" по-новому: замените всего один ингредиент для легкости блюда

Один из самых простых и не очень полезных салатов – "Мимоза", так как классический вариант блюда именно с майонезом. Но если его заменить натуральным йогуртом или сметаной, вы получите менее калорийное и безопасное блюдо, которе можно готовить даже для праздничного стола.

Фудблогер Катерина (katyamull) поделилась в Instagram рецептом вкусной и самое главной – легкой "Мимозы" с яблоком, тунцом и натуральным йогуртом, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Важно: в этот салат не стоит добавлять вареную морковь и картофель, они очень утяжелят блюдо, а морковь еще и придаст неприятный вкус, а также стоит заменить сардину, например, тунцом или запеченной скумбрией.

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Ингредиенты:

яйца – 2-3 шт.

зеленый лук – пучок

кисло-сладкое яблоко – 1 шт.

тунец консервированный – 170 г

сметана или йогурт – 100 г​​​​​​​

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, натрите на крупной терке.

2. Яблоко помойте и также натрите.

3. Помойте лук и мелко нарежьте.

4. Собираем салат: на дно положите тунец, сверху яйцо, сметана, яблоко, сметана, лук и снова сметана, сверху присыпьте луком или тертым яйцом.

5. Готовый салат отправьте в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался.

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