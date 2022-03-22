Без майонеза и консерв: полезный салат "Мимоза" по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная 'Мимоза' с тунцом

Салат "Мимоза" – один из самых бюджетных, простых в приготовлении и очень сытных салатов, который можно делать в любое время года. Основой салата являются овощи, консервы, майонез и сыр. Но не стоит забывать, что заменив в нем всего один ингредиент, салат может приобрести совершенно иной вкус.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте оригинальным рецептом вкусной "Мимозы" без консерв и майонеза.

Ингредиенты:

  • картофель – 2-3 шт.

Картофель для блюда

  • яйца  – 2 шт.

  • морковь – 1 шт.

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Полезная мимоза без майонеза
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  • консервированный тунец – 150 г

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Консервированный тунец

  • лук – 1 шт.

  • подсолнечное или оливковое масло – 3 ст. л.

  • панировочные сухари – 1 ст. л.

Фенхель для салата

  • фенхель или укроп – 2 веточки

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку.

2. Помойте тщательно овощи, заверните их в фольгу и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.

Запеченный картофель

3. Готовым овощам дайте остыть, почистите, картофель порежьте крупным кубиком, а морковь натрите на крупной терке.

4. Лук порежьте полукольцами и обдайте обязательно кипятком.

Лук для салата

5. Отварите яйца и охладите в холодной воде, почистите и разрежьте на 4 части.

Как сварить идеальные яйца для салата

6. Собираем салат: в тарелку выложите порезанный картофель, натертую морковь, лук, откройте банку тунца и выложите куски рыбы, дальше укроп или веточки фенхеля, сверху яйца.

"Мимоза" по-новому

7. После посолите, поперчите, добавьте крупные панировочные сухари и сверху полейте маслом.

Приготовление салата

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