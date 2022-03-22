Без майонеза и консерв: полезный салат "Мимоза" по-новому

Салат "Мимоза" – один из самых бюджетных, простых в приготовлении и очень сытных салатов, который можно делать в любое время года. Основой салата являются овощи, консервы, майонез и сыр. Но не стоит забывать, что заменив в нем всего один ингредиент, салат может приобрести совершенно иной вкус.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте оригинальным рецептом вкусной "Мимозы" без консерв и майонеза.

Ингредиенты:

картофель – 2-3 шт.

яйца – 2 шт.

морковь – 1 шт. ​​​​​​​

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консервированный тунец – 150 г ​​​​​​​

лук – 1 шт.

подсолнечное или оливковое масло – 3 ст. л.

панировочные сухари – 1 ст. л.

фенхель или укроп – 2 веточки

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку.

2. Помойте тщательно овощи, заверните их в фольгу и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.

3. Готовым овощам дайте остыть, почистите, картофель порежьте крупным кубиком, а морковь натрите на крупной терке.

4. Лук порежьте полукольцами и обдайте обязательно кипятком.

5. Отварите яйца и охладите в холодной воде, почистите и разрежьте на 4 части.

6. Собираем салат: в тарелку выложите порезанный картофель, натертую морковь, лук, откройте банку тунца и выложите куски рыбы, дальше укроп или веточки фенхеля, сверху яйца.

7. После посолите, поперчите, добавьте крупные панировочные сухари и сверху полейте маслом.

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