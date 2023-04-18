Мини-хачапури для детей: готовятся на сковороде
Хачапури – это отличный вариант перекуса для детей. Такое блюдо можно подавать даже вместо хлеба. Очень вкусно использовать много сыра. А для того, чтобы есть было удобнее, стоит сделать маленькую форму. Таким образом, пожарить на одной сковороде можно сразу несколько штук.
Идея приготовления мини-хачапури для детей на сковородке опубликована на странице фудблогера Карины Сладкой (karina_solodka) в Instagram. Для того, чтобы блюдо было более полезным и держало форму, вместо пшеничной муки используется рисовая.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- молоко – 200 мл
- мука (рисовая) – 150 г
- сыр моцарелла – 200 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- масло/масло для жарки (можно сливочное)
Способ приготовления:
1. Соединить яйцо, теплое молоко и разрыхлитель.
2. Добавить муку и перемешать.
3. Добавить натертый сыр.
4. Перемешать до однородности.
5. Жарить на небольшом количестве масла с обеих сторон.
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