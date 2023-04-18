Хачапури – это отличный вариант перекуса для детей. Такое блюдо можно подавать даже вместо хлеба. Очень вкусно использовать много сыра. А для того, чтобы есть было удобнее, стоит сделать маленькую форму. Таким образом, пожарить на одной сковороде можно сразу несколько штук.

Идея приготовления мини-хачапури для детей на сковородке опубликована на странице фудблогера Карины Сладкой (karina_solodka) в Instagram. Для того, чтобы блюдо было более полезным и держало форму, вместо пшеничной муки используется рисовая.

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Ингредиенты:

яйца – 1 шт

молоко – 200 мл

мука (рисовая) – 150 г

сыр моцарелла – 200 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

масло/масло для жарки (можно сливочное)

Способ приготовления:

1. Соединить яйцо, теплое молоко и разрыхлитель.

2. Добавить муку и перемешать.

3. Добавить натертый сыр.

4. Перемешать до однородности.

5. Жарить на небольшом количестве масла с обеих сторон.

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