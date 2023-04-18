Мини-хачапури для детей: готовятся на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
150
Мини-хачапури для детей: готовятся на сковороде

Хачапури – это отличный вариант перекуса для детей. Такое блюдо можно подавать даже вместо хлеба. Очень вкусно использовать много сыра. А для того, чтобы есть было удобнее, стоит сделать маленькую форму. Таким образом, пожарить на одной сковороде можно сразу несколько штук.

Идея приготовления мини-хачапури для детей на сковородке опубликована на странице фудблогера Карины Сладкой (karina_solodka) в Instagram. Для того, чтобы блюдо было более полезным и держало форму, вместо пшеничной муки используется рисовая.

Мини-хачапури для детей: готовятся на сковороде
Видео дня

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт
  • молоко – 200 мл
  • мука (рисовая) – 150 г
  • сыр моцарелла – 200 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • масло/масло для жарки (можно сливочное)

Способ приготовления:

Мини-хачапури для детей: готовятся на сковороде

1. Соединить яйцо, теплое молоко и разрыхлитель.

Мини-хачапури для детей: готовятся на сковороде

2. Добавить муку и перемешать.

Мини-хачапури для детей: готовятся на сковороде

3. Добавить натертый сыр.

Мини-хачапури для детей: готовятся на сковороде

4. Перемешать до однородности.

5. Жарить на небольшом количестве масла с обеих сторон.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты