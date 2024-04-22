Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будет домашняя пицца. Блюдо лучше всего готовить из дрожжевого теста, ведь пицца из нее получится очень мягкой и пышной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных мини пицц с колбасой, сыром и помидорами.

Видео дня

Ингредиенты:

1 яйцо

1 ч. л. соли

30 г сахара

25 г сливочного масла

250 мл молока

8 г дрожжей

470 г муки (+/-30 г)

Начинка:

сыр

кетчуп

колбаса

помидоры

оливки

Способ приготовления:

1. Яйцо немного взбейте с солью и сахаром. Добавьте растопленное сливочное масло, влейте теплое молоко и всыпьте быстродействующие сухие дрожжи, перемешайте и в несколько этапов добавьте просеянную муку, замесите мягкое эластичное тесто.

2. Переложите тесто в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и полотенцем. Дайте тесту подняться в теплом месте примерно 40-60 минут. Когда тесто поднимется и разделите на 8 равных частей. Из каждой части сформируйте основание для мини пиццы, растягивая руками.

3. Переложите основания на противень, застеленный пергаментом и накройте полотенцем. Дайте подняться в теплом месте примерно 10-15 минут.

4. Далее тесто немного прижимаем, формируя бортики. Смажьте соусом и выложите начинку. Выпекайте мини пиццы примерно 20 минут при температуре 180 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: