Мини-пицца для сытного перекуса: рецепт самого простого дрожжевого теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя пицца

Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будет домашняя пицца. Блюдо лучше всего готовить из дрожжевого теста, ведь пицца из нее получится очень мягкой и пышной. 

Из какого теста приготовить пиццу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных мини пицц с колбасой, сыром и помидорами. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. соли
  • 30 г сахара
  • 25 г сливочного масла
  • 250 мл молока
  • 8 г дрожжей
  • 470 г муки (+/-30 г)

Начинка:

  • сыр
  • кетчуп
  • колбаса
  • помидоры
  • оливки

Способ приготовления: 

1. Яйцо немного взбейте с солью и сахаром. Добавьте растопленное сливочное масло, влейте теплое молоко и всыпьте быстродействующие сухие дрожжи, перемешайте и в несколько этапов добавьте просеянную муку, замесите мягкое эластичное тесто. 

Тесто для пиццы

2. Переложите тесто в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и полотенцем. Дайте тесту подняться в теплом месте примерно 40-60 минут. Когда тесто поднимется и разделите на 8 равных частей. Из каждой части сформируйте основание для мини пиццы, растягивая руками.

Эластичное тесто

3. Переложите основания на противень, застеленный пергаментом и накройте полотенцем. Дайте подняться в теплом месте примерно 10-15 минут.

Начинка для пиццы

4. Далее тесто немного прижимаем, формируя бортики. Смажьте соусом и выложите начинку. Выпекайте мини пиццы примерно 20 минут при температуре 180 С.

Готовая пицца

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