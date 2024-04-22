Мини-пицца для сытного перекуса: рецепт самого простого дрожжевого теста
Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будет домашняя пицца. Блюдо лучше всего готовить из дрожжевого теста, ведь пицца из нее получится очень мягкой и пышной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных мини пицц с колбасой, сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 ч. л. соли
- 30 г сахара
- 25 г сливочного масла
- 250 мл молока
- 8 г дрожжей
- 470 г муки (+/-30 г)
Начинка:
- сыр
- кетчуп
- колбаса
- помидоры
- оливки
Способ приготовления:
1. Яйцо немного взбейте с солью и сахаром. Добавьте растопленное сливочное масло, влейте теплое молоко и всыпьте быстродействующие сухие дрожжи, перемешайте и в несколько этапов добавьте просеянную муку, замесите мягкое эластичное тесто.
2. Переложите тесто в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и полотенцем. Дайте тесту подняться в теплом месте примерно 40-60 минут. Когда тесто поднимется и разделите на 8 равных частей. Из каждой части сформируйте основание для мини пиццы, растягивая руками.
3. Переложите основания на противень, застеленный пергаментом и накройте полотенцем. Дайте подняться в теплом месте примерно 10-15 минут.
4. Далее тесто немного прижимаем, формируя бортики. Смажьте соусом и выложите начинку. Выпекайте мини пиццы примерно 20 минут при температуре 180 С.
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