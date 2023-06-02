Минимум сахара: густое клубничное варенье за 3 минуты
Клубничное варенье умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что его можно готовить по разному: варить и готовить без стерилизации.
Кулинар Алина Фуди поделилась на YouTube рецептом вкусного клубничного варенье, которое получится густым и ароматным.
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг
- сахар – 0,5 кг
- лимонная кислота – 1/3 ч. л.
- желфикс от Dr Oetker 2:1
Способ приготовления:
1. Клубнику или другие ягоды хорошо помойте и просушите. Удалите хвостики.
2. Измельчите 2/3 ягод с помощью блендера. Нарежьте 1/3 на маленькие ломтики.
3. Желатин смешайте с 2 ст.л. сахара, добавьте в ягодную смесь, доведите до кипения, постоянно помешивая. Варите еще около 3 минут на маленьком огне.
4. Добавьте оставшийся сахар и лимонную кислоту по вкусу, чтобы сбалансировать сладость варенья. Варите еще 3 минуты на небольшом огне, снимайте пенку.
5. Готовое варенье снимите с огня и сразу разложите в сухие, заранее простерилизованные банки, законсервируйте и переверните банки вверх дном.
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