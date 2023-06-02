Клубничное варенье умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что его можно готовить по разному: варить и готовить без стерилизации.

Кулинар Алина Фуди поделилась на YouTube рецептом вкусного клубничного варенье, которое получится густым и ароматным.

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Ингредиенты:

клубника – 1 кг

сахар – 0,5 кг

лимонная кислота – 1/3 ч. л.

желфикс от Dr Oetker 2:1

Способ приготовления:

1. Клубнику или другие ягоды хорошо помойте и просушите. Удалите хвостики.

2. Измельчите 2/3 ягод с помощью блендера. Нарежьте 1/3 на маленькие ломтики.

3. Желатин смешайте с 2 ст.л. сахара, добавьте в ягодную смесь, доведите до кипения, постоянно помешивая. Варите еще около 3 минут на маленьком огне.

4. Добавьте оставшийся сахар и лимонную кислоту по вкусу, чтобы сбалансировать сладость варенья. Варите еще 3 минуты на небольшом огне, снимайте пенку.

5. Готовое варенье снимите с огня и сразу разложите в сухие, заранее простерилизованные банки, законсервируйте и переверните банки вверх дном.

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