Минтай по-царски с сыром, помидорами и соусом: рецепт вкусного и сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Минтай по-царски с сыром, помидорами и соусом: рецепт вкусного и сытного блюда для ужина

Минтай является идеальным продуктом для приготовления котлет, а еще ее можно вкусно запечь с овощами и сыром. Для того, чтобы рыба была сочной, добавьте помидоры и тертый сыр. 

Как вкусно приготовить минтай в духовке с овощами и сыром

Кулинар Вика поделилась в Instagram рецептом вкусного минтая с луком, помидорами и сыром, которая будет очень сочной. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • филе минтая – 900 г 
  • лук – 2 шт. 
  • помидоры – 1 шт. 
  • сыр твердый – 100 г
  • майонез – 150 г
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Рыбу разморозьте и порежьте на порционные кусочки.

2. Лук порежьте полукольцами и смешайте в глубокой миске с солью, перцем и майонезом, перемешайте. 

Лук, помидоры и майонез для приготовления рыбы

3. Выложите туда же кусочки рыбы, осторожно перемешайте, накройте и оставьте на 20 минут в холодильник. Достаньте, переложите на застеленный пергаментом противень, сверху выложите порезанный полукольцами помидор и посыпьте тертым сыром.

Рыба с сыром и помидорами

4. Готовьте в разогретой до 200 С духовке на 25-30 минут. 

Готовое блюдо

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