Минтай является идеальным продуктом для приготовления котлет, а еще ее можно вкусно запечь с овощами и сыром. Для того, чтобы рыба была сочной, добавьте помидоры и тертый сыр.

Кулинар Вика поделилась в Instagram рецептом вкусного минтая с луком, помидорами и сыром, которая будет очень сочной.

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Ингредиенты:

филе минтая – 900 г

лук – 2 шт.

помидоры – 1 шт.

сыр твердый – 100 г

майонез – 150 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Рыбу разморозьте и порежьте на порционные кусочки.

2. Лук порежьте полукольцами и смешайте в глубокой миске с солью, перцем и майонезом, перемешайте.

3. Выложите туда же кусочки рыбы, осторожно перемешайте, накройте и оставьте на 20 минут в холодильник. Достаньте, переложите на застеленный пергаментом противень, сверху выложите порезанный полукольцами помидор и посыпьте тертым сыром.

4. Готовьте в разогретой до 200 С духовке на 25-30 минут.

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