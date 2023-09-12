Минтай по-царски с сыром, помидорами и соусом: рецепт вкусного и сытного блюда для ужина
Минтай является идеальным продуктом для приготовления котлет, а еще ее можно вкусно запечь с овощами и сыром. Для того, чтобы рыба была сочной, добавьте помидоры и тертый сыр.
Кулинар Вика поделилась в Instagram рецептом вкусного минтая с луком, помидорами и сыром, которая будет очень сочной.
Ингредиенты:
- филе минтая – 900 г
- лук – 2 шт.
- помидоры – 1 шт.
- сыр твердый – 100 г
- майонез – 150 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Рыбу разморозьте и порежьте на порционные кусочки.
2. Лук порежьте полукольцами и смешайте в глубокой миске с солью, перцем и майонезом, перемешайте.
3. Выложите туда же кусочки рыбы, осторожно перемешайте, накройте и оставьте на 20 минут в холодильник. Достаньте, переложите на застеленный пергаментом противень, сверху выложите порезанный полукольцами помидор и посыпьте тертым сыром.
4. Готовьте в разогретой до 200 С духовке на 25-30 минут.
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