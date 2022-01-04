Минтай под пряным соусом: как приготовить ароматную и нежную рыбу в духовке
Если вы хотите питаться полезно, вкусно и бюджетно, то более идеального варианта чем рыба не найдешь. Одной из них является минтай, который можно запечь под сливочным соусом с ароматными специями. Рыба просто удивит вас своей нежностью, сочностью и оригинальностью.
Рецепт запеченного минтая опубликован в кулинарном блоге dukan_kulinar_blog в Instagram.
Ингредиенты:
минтай – 1 кг
плавленый сыр – 100 г
сливки 20% – 100 мл
чеснок – 2 зубчика
сок 1\4 лимона
паприка сладкая – 1 ч. л.
лук – 1 шт
смесь перца – 14 ч. л.
порошок имбиря – 14 ч. л.
перец чили – 14 ч. л.
кориандр – 14 ч. л.
пажитник – 1\8 ч. л.
кумин – 1\4 ч. л.
соль
Способ приготовления:
1. Подготовить рыбу. Для этого нужно почистить его и при желании удалить кости. Порезать в куски.
2. Лук порезать полукольцами. Выложить ее на дно формы для запекания.
3. Рыбу посолить и полить лимонным соком. Выложить на лук.
4. Приготовить соус. Для начала нагреть плавленый творог со сливками. Довести до кипения, постоянно помешивая.
5. Добавить выжатый чеснок и все специи. Перемешать.
6. Полученным соусом полить рыбу.
7. Запекать при температуре 200 градусов 35 минут.
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