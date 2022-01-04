Минтай под пряным соусом: как приготовить ароматную и нежную рыбу в духовке

Если вы хотите питаться полезно, вкусно и бюджетно, то более идеального варианта чем рыба не найдешь. Одной из них является минтай, который можно запечь под сливочным соусом с ароматными специями. Рыба просто удивит вас своей нежностью, сочностью и оригинальностью.

Рецепт запеченного минтая опубликован в кулинарном блоге dukan_kulinar_blog в Instagram.

Ингредиенты:

минтай – 1 кг

плавленый сыр – 100 г

сливки 20% – 100 мл

чеснок – 2 зубчика

сок 1\4 лимона

паприка сладкая – 1 ч. л.

лук – 1 шт

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смесь перца – 14 ч. л.

порошок имбиря – 14 ч. л.

перец чили – 14 ч. л.

кориандр – 14 ч. л.

пажитник – 1\8 ч. л.

кумин – 1\4 ч. л.

соль

Способ приготовления:

1. Подготовить рыбу. Для этого нужно почистить его и при желании удалить кости. Порезать в куски.

2. Лук порезать полукольцами. Выложить ее на дно формы для запекания.

3. Рыбу посолить и полить лимонным соком. Выложить на лук.

4. Приготовить соус. Для начала нагреть плавленый творог со сливками. Довести до кипения, постоянно помешивая.

5. Добавить выжатый чеснок и все специи. Перемешать.

6. Полученным соусом полить рыбу.

7. Запекать при температуре 200 градусов 35 минут.

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