Мишленовские блюда или что-то попроще? – шеф "Адской кухни" рассказал, чем завтракает. Эксклюзив

Вам когда-то было интересно, что едят шеф-повара? Наверняка вы думаете, что это исключительно мишленовские блюда или что-то очень гурманское, но это далеко не так, даже самые крутые шефы едят, как бы это удивительно не было – то же самое, что и обычные люди.

Шеф реалити "Адская кухня" (Новый канал) Алекс Якутов в эксклюзивном комментарии для FoodOboz рассказал, какие блюда он любит и что ест на завтрак, а также поделился фирменным рецептом.

"Если говорить об утренней трапезе, то я не завтракаю в классическом понимании. Скорее, у меня бранч – поздний завтрак",— рассказывает Алекс.

"Дело в том, что мой ресторан открывается в 11:00. Стараюсь приезжать к его открытию. Но перед этим мне нужно проснуться, погулять с собакой, привести себя в порядок. Рано утром есть некогда. Мой завтрак плавно перетекает в обед. Именно поэтому я люблю более тяжелые блюда. Например, жаренный рис с яйцами, который очень просто приготовить",– отметил Якутов.

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Жареный рис с яйцами от Шефа

Способ приготовления:

На сковороде обжарьте мелко нарезанное куриное филе. Добавьте к нему немного чеснока и нарезанного лука. Вместе обжарьте. Несколько яиц перемешайте венчиком в омлет. Влейте их на сковороду и обжаривайте с мясом, помешивая. Когда яйца обжарятся, добавьте к ним немножко перца чили, влейте немного соевого соуса. Солить не надо! Помешивая, дождитесь, пока соус испарится. Далее возьмите отваренный рис. Бывает, что вы готовили его на гарнир, и он у вас стоит в холодильнике. Вместо риса может быть и другая крупа – рис с гречкой. Отправьте крупу на сковороду и немного обжарьте. Если есть кунжут, можете добавить столовую ложку и перемешать. Посыпьте зеленью и подавайте на стол.

Совет от Шефа:

Яйца можно подать и по-другому – просто пожарить глазунью и положить сверху на рис, будет очень вкусно. А если у вас в холодильнике есть болгарский перец, цуккини – их тоже можно добавить, но только обжаривайте в самом начале, вместе с курицей.

"Такой завтрак очень сытный. После него до ужина не хочется есть, разве что перекусить фруктами. Рис – это полезные углеводы, которые заряжают энергией, а яйца и курица – это белок", – рассказывает Алекс.

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