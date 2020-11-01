Пирог от Джейми Оливера и боул от Риты Дакоты: пять веганских рецептов от звезд

1 ноября отмечается Международный день вегана.
Веганы – это люди, которые сознательно отказались от употребления в пищу мяса и продуктов животного происхождения, в том числе молока и яиц. Но не обязательно быть веганом, чтобы приготовить различные блюда веганской кухни.
OBOZREVATEL поделился любимыми веганскими рецептами звезд. Митболы от Сати Казановой и боул от Риты Дакоты – в нашей подборке.
Веганский яблочный пирог от Джейми Оливера
Повар и телеведущий Джейми Оливер раскрыл секрет своего фирменного веганского пирога с яблоками.
Ингредиенты:
Веганский маргарин – 25 г
Яблоки – 3 шт.
Сахар – 195 г
Мука – 180 г
Пищевая сода – 1 ч.л.
Подсолнечное масло – 80 г
Уксус – 1 ч.л.
Лимон – 1 шт.
Грецкие орехи – 85 г
Микс специй – 1,5 ч.л.
Приготовление: Два яблока из трех нужно почистить, вынуть сердцевину и натереть на терке. Третье яблоко нужно тонко нарезать. Затем растопите 85 граммов сахара и маргарина в сковороде. Форму для выпекания смажьте маргарином, затем туда вылейте сахарную смесь. Выложите нарезанное яблоко в один слой.
В отдельной посуде смешайте муку, 110 граммов сахара, соду и специи. В другой миске соедините масло, 180 мл воды, уксус, тертые яблоки и цедру лимона. Затем смешайте содержимое двух мисок и тщательно размешайте миксером. Потом добавьте грубо нарезанные грецкие орехи и вылейте на слой яблок в форму для выпечки. Сверху залейте тестом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 30 минут и проверьте готовность зубочисткой – она должна из теста выходить чистой. После того, как достали пирог из духовки, дайте ему остыть 10 минут и переверните на блюдо.
Веганский рулет из фасоли с овощами и орехами: рецепт от Асмик Гаспарян
Выпускница Le Cordon Bleu Асмик Гаспарян поделилась своим рецептом веганского рулета из фасоли с овощами. То, что нужно для празднования Дня вегана!
Ингредиенты:
Фасоль белая – 700 г
Орехи грецкие – 150 г
Лук – 2-3 шт.
Морковь – 1 шт.
Дижонская горчица – 2 ст.л.
Болгарский перец (консервированный или замороженный) – 100 г
Зелень (укроп, шпинат) – по вкусу
Тимьян – 1 ч. л.
Кориандр молотый – 1 ч. л.
Кунжут – 100 г
Приготовление: Морковь и фасоль хорошо помыть, а затем отварить до готовности. Лук нашинковать и пожарить. В блендере измельчить орехи в мелкую крошку. К фасоли добавить лук, орехи и тимьян, все измельчить в блендере до состояния пасты. Затем выложить полученную массу прямоугольником на пищевую пленку и разровнять ложкой.
Затем на пасту слоями положить горчицу, натертую морковь, измельченную зелень и порезанный болгарский перец. Затем все свернуть в рулет, поставить на час в холодильник. Через час достать рулет и посыпать кунжутом.
Веганский салат с черри от Кортни Кардашьян
Впервые этот салат теледива продемонстрировала у себя в сториз, а затем по многочисленным просьбам фанатов поделилась рецептом, тем самым обеспечила легкому и вкусному блюду небывалую славу!
Ингредиенты:
Салат-латук – 1-1,5 пакета
Помидоры черри – 0,5 чашки
Мини-перец – 0,5 ст.
Огурец – ¾ ст.
Кедровые орехи – ½ чашки
Заправка:
Гималайская розовая соль – 0,5 ч.л.
Перец – 0,25 ч.л.
Медовая горчица – 1 ст.л.
Бальзамический уксус – 2 ст.л.
Приготовление: Всю зелень и овощи хорошо помыть, затем обсушить. Помидоры порезать пополам, добавить к листьям латука. Затем некрупно нарезать огурцы и перец. Все сложить в одну миску, добавить кедровые орехи. В отдельной емкости смешать уксус, горчицу, перец и соль для заправки и добавить ее к салату. Все перемешать и подавать к столу.
Веган-боул от Риты Дакоты
Рита Дакота совсем недавно в полку вегетарианцев. Певица признается, что отказалась от мяса, а также от мучного и жирного в связи с самочувствием. При этом она отметила, что после отказа от продуктов животного происхождения она почувствовала себя лучше. Ко Дню вегана предлагаем вам фирменный рецепт Риты Дакоты – веган-боул.
Ингредиенты:
Цветная капуста – 200 г
Морковь – 2-3 шт.
Черешковый сельдерей – 1-2 шт.
Имбирь – 1 корень
Оливковое масло – 1 ст.л.
Миндаль – 100 г
Кокосовое молоко – 250 г
Приготовление: Цветную капусту нужно помыть, разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде до полуготовности. Морковь и сельдерей нарезать тонкими ломтями, имбирь, наоборот, крупно. Затем на сковороде разогреть оливковое масло и обжарить овощи 2-3 минуты. Затем добавить к овощам миндаль, кокосовое молоко, капусту и обжарить еще 3-4 минуты. Все перемешать, посолить и можно подавать на стол.
Веганские митболы от Сати Казановой
Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова является убежденной вегетарианкой уже много лет и по части приготовления различных вкусностей – гуру. В ее арсенале множество блюд, которые готовят без мяса и даже без животного белка. Веганские митболы от Сати Казановой в День вегана будет лучшим украшением стола!
Ингредиенты:
Цветная капуста – 1 кочан
Киноа – 1 ст.
Замоченный лен – 2 ч.л.
Соль – 0,5 ч.л.
Корица – 1 ч.л.
Растительное масло – 3 ст.л.
Зелень по вкусу
Мука – 2-3 ст.л.
Приготовление: Рецепт этого блюда довольно прост. Для начала следует отварить киноа до готовности (20-30 минут). Цветную капусту помыть, отварить до полуготовности и некрупно порезать. Затем смешать со специями, киноа и льном. Все перемешать и жарить на политой растительным маслом сковороде как котлеты.
Подавать с любым вкусным соусом.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как приготовить веганские нутовые тефтели.
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