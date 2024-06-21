Один из самых вкусных и простых в приготовлении шоколадных десертов – брауни. К тому же готовится десерт в домашних условиях очень просто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ароматного, вкусного брауни с шоколадом, которые очень просто готовится.

Ингредиенты:

Сливочное масло мягкое – 100 г

Сахар – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 200 г

Ваниль

Соль

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Шоколад – 60 г

Для брауни:

Масло сливочное – 80 г

Шоколад черный – 150 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 80 г

Какао – 1 ст л.

Мука – 70 г

Способ приготовления:

1. Печенье: мягкое масло смешайте с сахаром и добавьте 1 яйцо и снова перемешаем. Далее всыпьте мука, разрыхлитель, соль. Все до однородности перемешайте и в последнюю очередь добавьте шоколад.

2. Выкладываем все в форму и поставьте в холодильник.

3. Для брауни: растопите сливочное масло, добавьте шоколад и тоже растопите. Все это делаем на водяной бане!

4. Яйца взбейте с сахаром до однородности. К яйцам добавьте шоколадную смесь, перемешайте, всыпьте муку и какао, все перемешайте до однородности.

5. Заливаем шоколадное тесто поверх печенья и запекаем примерно 30-40 минут при 180.

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