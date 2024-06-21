Много шоколада и печенье: необычный брауни к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Много шоколада и печенье: необычный брауни к чаю

Один из самых вкусных и простых в приготовлении шоколадных десертов – брауни. К тому же готовится десерт в домашних условиях очень просто. 

Вкусный домашний брауни

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ароматного, вкусного брауни с шоколадом, которые очень просто готовится. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • Сливочное масло мягкое – 100 г
  • Сахар – 50 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 200 г
  • Ваниль 
  • Соль
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л. 
  • Шоколад  – 60 г

Для брауни:

  • Масло сливочное – 80 г
  • Шоколад черный – 150 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 80 г
  • Какао – 1 ст л. 
  • Мука – 70 г 

Способ приготовления: 

1. Печенье: мягкое масло смешайте с сахаром и добавьте 1 яйцо и снова перемешаем. Далее всыпьте мука, разрыхлитель, соль. Все до однородности перемешайте и в последнюю очередь добавьте шоколад.

Основа для печенья

2. Выкладываем все в форму и поставьте в холодильник. 

Приготовление основы для десерта

3. Для брауни: растопите сливочное масло, добавьте шоколад и тоже растопите. Все это делаем на водяной бане!

Основа для брауни

4. Яйца взбейте с сахаром до однородности. К яйцам добавьте шоколадную смесь, перемешайте, всыпьте муку и какао, все перемешайте до однородности.

Приготовление десерта

5. Заливаем шоколадное тесто поверх печенья и запекаем примерно 30-40 минут при 180. 

Готовый десерт

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