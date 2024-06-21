Много шоколада и печенье: необычный брауни к чаю
Один из самых вкусных и простых в приготовлении шоколадных десертов – брауни. К тому же готовится десерт в домашних условиях очень просто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ароматного, вкусного брауни с шоколадом, которые очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Сливочное масло мягкое – 100 г
- Сахар – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 200 г
- Ваниль
- Соль
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Шоколад – 60 г
Для брауни:
- Масло сливочное – 80 г
- Шоколад черный – 150 г
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 80 г
- Какао – 1 ст л.
- Мука – 70 г
Способ приготовления:
1. Печенье: мягкое масло смешайте с сахаром и добавьте 1 яйцо и снова перемешаем. Далее всыпьте мука, разрыхлитель, соль. Все до однородности перемешайте и в последнюю очередь добавьте шоколад.
2. Выкладываем все в форму и поставьте в холодильник.
3. Для брауни: растопите сливочное масло, добавьте шоколад и тоже растопите. Все это делаем на водяной бане!
4. Яйца взбейте с сахаром до однородности. К яйцам добавьте шоколадную смесь, перемешайте, всыпьте муку и какао, все перемешайте до однородности.
5. Заливаем шоколадное тесто поверх печенья и запекаем примерно 30-40 минут при 180.
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