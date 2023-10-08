Моченые яблоки – идеальная фруктовая заготовка на зиму. Плоды остаются целыми и сочными. Их можно есть просто как десерт.

Идея приготовления моченых яблок на зиму опубликована на странице фудблогерки Людмилы с ником liudmila.kvity.kiev в Instagram. Плоды остаются полезными, ведь в маринаде нет уксуса.

Ингредиенты для маринада:

5 литров холодной воды

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100 грамм соли

400 грамм сахара

Маринада хватает на 3 трехлитровые банки

Способ приготовления:

1. Яблоки помыть.

2. Удалить повреждения.

3. Выложить в банки.

4. Залить приготовленным маринадом.

5. Оставить яблоки в теплом помещении на 4-5 дней. Пока маринад не станет мутнеть и бродить.

6. Уровень в банке маринада может уменьшиться, поэтому необходимо долить чистую воду до полного уровня.

7. После этого перенемты в подвал и время от времени, при необходимости, доливать воду.

8. Готовые яблоки можно употреблять через 1,5-2 месяца.

9. Сохраняться могут до следующего года

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