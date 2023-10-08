Моченые яблоки на зиму: делимся самым простым маринадом
Моченые яблоки – идеальная фруктовая заготовка на зиму. Плоды остаются целыми и сочными. Их можно есть просто как десерт.
Идея приготовления моченых яблок на зиму опубликована на странице фудблогерки Людмилы с ником liudmila.kvity.kiev в Instagram. Плоды остаются полезными, ведь в маринаде нет уксуса.
Ингредиенты для маринада:
- 5 литров холодной воды
- 100 грамм соли
- 400 грамм сахара
Маринада хватает на 3 трехлитровые банки
Способ приготовления:
1. Яблоки помыть.
2. Удалить повреждения.
3. Выложить в банки.
4. Залить приготовленным маринадом.
5. Оставить яблоки в теплом помещении на 4-5 дней. Пока маринад не станет мутнеть и бродить.
6. Уровень в банке маринада может уменьшиться, поэтому необходимо долить чистую воду до полного уровня.
7. После этого перенемты в подвал и время от времени, при необходимости, доливать воду.
8. Готовые яблоки можно употреблять через 1,5-2 месяца.
9. Сохраняться могут до следующего года
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