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Мойва по-новому: рецепт без всяких неприятных запахов на кухне
Мойва – это очень вкусная и полезная рыба. Но многие хозяйки отказываются от ее приготовления, ведь эта рыба имеет довольно неприятный аромат.
Фудблогер Ольга Рябенко в своем Instagram недавно опубликовала рецепт приготовления мойвы. По ее словам, если правильно следовать этому рецепту, на кухне не появится ни одного неприятного запаха.
Ингредиенты
- Мойва – 1 кг
- Кукурузная мука – 150 гр
- Соль
- Перец
- Паприка
- Оливковое масло
- Масло
- Цедра лимона – ½ шт
Способ приготовления
1. Рыбу почистить и разобрать на филе.
2. После этого посолить и поперчить.
3. Муку смешать с паприкой.
4. Выложить мойву в муку и хорошо обвалять.
5. Форму для запекания смазать маслом.
6. Выложить в нее мойву, скрученную в рулетике.
7. Полить оливковым маслом и отправить в разогретую до 180° на 30 минут.
8. Подавать с цедрой лимона.
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