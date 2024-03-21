Мойва – это очень вкусная и полезная рыба. Но многие хозяйки отказываются от ее приготовления, ведь эта рыба имеет довольно неприятный аромат.

Фудблогер Ольга Рябенко в своем Instagram недавно опубликовала рецепт приготовления мойвы. По ее словам, если правильно следовать этому рецепту, на кухне не появится ни одного неприятного запаха.

Ингредиенты

Мойва – 1 кг

Кукурузная мука – 150 гр

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Соль

Перец

Паприка

Оливковое масло

Масло

Цедра лимона – ½ шт

Способ приготовления

1. Рыбу почистить и разобрать на филе.

2. После этого посолить и поперчить.

3. Муку смешать с паприкой.

4. Выложить мойву в муку и хорошо обвалять.

5. Форму для запекания смазать маслом.

6. Выложить в нее мойву, скрученную в рулетике.

7. Полить оливковым маслом и отправить в разогретую до 180° на 30 минут.

8. Подавать с цедрой лимона.

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