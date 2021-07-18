Молочная сыворотка: недооцененный и очень полезный продукт

КОРИСТЬ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ

Якщо раптом Вас занесе у молочний відділ і на полицях лежатиме близька родичка молока – молочна сироватка – не проходьте повз, купіть.

Сироватка – це не просто білувата прозора рідина – це багатий дуже цінними білками коктейль.

Особливістю сироваткових білків є високий вміст альбумінів та глобулінів – лактоальбумінів та лактоглобулінів. Казеїн молока практично весь переходить у сир.

Альбуміни та глобуліни легко засвоюються і у своєму складі містять всі 20 амінокислот, включно із незамінними, які організм людини виробити зовсім не може.

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Ці білки виконують різні корисні функції:

бета-лактоглобулін є антиоксидантом переносить вітамін А до клітин;

альфа-лактоглобулін переносить кальцій та є позаклітинним десмутагеном (має антиканцерогенний ефект).

Альбумін містить амінокислоту триптофан, яка разом з вітаміном В6, ніацином та магнієм беруть участь у синтезі нейромедіатора серотоніна, який контролює процеси обміну речовин та адаптації.

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Білки молочної сироватки є багатим джерелом сірковмісних амінокислот, так саме тих, які покращують роботу головного мозку, печінки, зменшують прояви стеатозу (ожиріння) печінки, сприяють нормалізації холестеринового обміну;

сприяють кращому синтезу білків кератину волосся та нігтів (за рахунок цистину та цистеїну), сприяють сповільненням процесів старіння;

Тому сироватка підходить для всіх людей, особливо для тих, які зайняті розумовою працею, а також активно займаються фізичною активністю (миттєво забезпечує м'язи "будівельними блоками").

Корисна для дітей: вони швидко ростуть і потребують не лише багато білку.

А ще сироватка сприяє гарному настрою вдень за рахунок активації серотоніну та міцному сну вночі, оскільки із серотоніну ввечері синтезується гормно мелатонін (дивіться, як все гарно пов'язано):)

І ВСЕ Ж. Якщо щось корисне, не означає, що його потрібно вживати відрами: достатньо однієї склянки в день.

ЛАЙФХАК. Сироватку можна заморозити і заморожені кубити додавати до страв та напоїв, робити на її основі різні страви.

ПРОТЕ...я не заморочуюсь, наливаю в келих і п'ю.

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