Молочный десерт без выпечки с фруктами: застывает в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Молочный десерт без выпечки с фруктами: застывает в холодильнике

Молочный десерт без выпечки – это идеальная альтернатива разнообразным запеканкам и тортам. Масса застывает в холодильнике и не требует длительного приготовления или выпекания. Особенно вкусно, если добавить фрукты.

Идея приготовления молочного десерта с фруктами без выпечки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Вместо желатина нужно добавить агар-агар. Этот компонент способствует тому, что масса будет держать форму и отлично разрезаться ножом.

Молочный десерт без выпечки с фруктами: застывает в холодильнике
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Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл
  • агар-агар – 7 г
  • сгущенка – 200 г
  • йогурт (без наполнителя) – 350 мл
  • киви – 3 шт
  • банан – 1 шт
  • апельсин/мандарин – 1 шт

Способ приготовления:

Молочный десерт без выпечки с фруктами: застывает в холодильнике

1. Заливаем молоко в кастрюлю добавляем агар-агар и перемешиваем, пока не загустеет.

Молочный десерт без выпечки с фруктами: застывает в холодильнике

2. Далее добавляем сгущенку, перемешиваем.

3. Вливаем йогурт и перемешиваем на слабом огне 1-2 минуты.

Молочный десерт без выпечки с фруктами: застывает в холодильнике

4. В форму выкладываем чередуя слоями фрукты с йогуртовой массой, пока что-то не закончится.

Молочный десерт без выпечки с фруктами: застывает в холодильнике

5. Выравниваем и ставим в холодильник минимум на 1 час.

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