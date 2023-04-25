Молочный десерт без выпечки с фруктами: застывает в холодильнике
Молочный десерт без выпечки – это идеальная альтернатива разнообразным запеканкам и тортам. Масса застывает в холодильнике и не требует длительного приготовления или выпекания. Особенно вкусно, если добавить фрукты.
Идея приготовления молочного десерта с фруктами без выпечки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Вместо желатина нужно добавить агар-агар. Этот компонент способствует тому, что масса будет держать форму и отлично разрезаться ножом.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл
- агар-агар – 7 г
- сгущенка – 200 г
- йогурт (без наполнителя) – 350 мл
- киви – 3 шт
- банан – 1 шт
- апельсин/мандарин – 1 шт
Способ приготовления:
1. Заливаем молоко в кастрюлю добавляем агар-агар и перемешиваем, пока не загустеет.
2. Далее добавляем сгущенку, перемешиваем.
3. Вливаем йогурт и перемешиваем на слабом огне 1-2 минуты.
4. В форму выкладываем чередуя слоями фрукты с йогуртовой массой, пока что-то не закончится.
5. Выравниваем и ставим в холодильник минимум на 1 час.
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