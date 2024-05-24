Молодой картофель со сливками и зеленью: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт картофеля

Молодой картофель лучше всего готовить со сливочным маслом и сливками. А для пикантного вкуса добавьте чеснок, специи, лук жареный и зеленый, каперсы, оливки.

Молодой картофель с укропом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля со сливками и зеленью. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты

  • картофель
  • сливки или домашняя сметана
  • лук
  • чеснок
  • укроп
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Лук пожарьте, добавьте зелень и сливки. 

Сливочный соус

2. Помойте картофель, варите до готовности.

Вареный картофель

3. Переложите картофель в соус, туда же добавьте рубленную зелень.

Готовый картофель

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