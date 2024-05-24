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Молодой картофель со сливками и зеленью: рецепт блюда для ужина
Молодой картофель лучше всего готовить со сливочным маслом и сливками. А для пикантного вкуса добавьте чеснок, специи, лук жареный и зеленый, каперсы, оливки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля со сливками и зеленью.
Ингредиенты:
- картофель
- сливки или домашняя сметана
- лук
- чеснок
- укроп
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лук пожарьте, добавьте зелень и сливки.
2. Помойте картофель, варите до готовности.
3. Переложите картофель в соус, туда же добавьте рубленную зелень.
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