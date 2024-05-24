Молодой картофель лучше всего готовить со сливочным маслом и сливками. А для пикантного вкуса добавьте чеснок, специи, лук жареный и зеленый, каперсы, оливки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля со сливками и зеленью.

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Ингредиенты:

картофель

сливки или домашняя сметана

лук

чеснок

укроп

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лук пожарьте, добавьте зелень и сливки.

2. Помойте картофель, варите до готовности.

3. Переложите картофель в соус, туда же добавьте рубленную зелень.

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