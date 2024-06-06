Молодой картофель в сметанном соусе: как приготовить самый вкусный летний гарнир

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Молодой картофель в сметанном соусе: как приготовить самый вкусный летний гарнир

Молодой картофель – это самый популярный гарнир поздней весной и ранним летом. Именно в это время овощ приобретает свои самые лушие качества. Его можно просто сварить, присыпать укропом и добавить сливочное масло. А можно включить фантазию и приготовить блюдо так, чтобы хотелось его есть каждый день.

Фудблогер Алекс Миль в Instagram рассказал о лучшем варианте приготовления молодого картофеля. Он просто протушил ее во вкусном сметанном соусе, в результате чего получилось невероятное блюдо.

Молодой картофель в сметанном соусе: как приготовить самый вкусный летний гарнир

Ингредиенты

  • Молодой картофель – 700 гр
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Лавровый лист – 3 шт
  • Бульонный кубик – 1 шт.
  • Черный перец – несколько горошин

Ингредиенты для соуса

  • Сметана – 7 ст.л.
  • Сливочное масло – 20 гр
  • Зелень – 20 гр
  • Медовая горчица – 15 гр
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Перец молотый

Способ приготовления

1. Очищенный молодой картофель забросьте вариться в подсоленную воду. Когда закипит – добавьте бульонный кубик, лавровый лист и перец. Перемешайте и варите в течение 10-12 мин.

Молодой картофель в сметанном соусе: как приготовить самый вкусный летний гарнир

2. На сковороде растопите масло и обжарьте проваренный картофель до золотистости со всех сторон.

Молодой картофель в сметанном соусе: как приготовить самый вкусный летний гарнир

3. Готовим соус. Сметану смешиваем с горчицей и добавляем зелень, рубленый чеснок, молотый перец. Все хорошо вымешайте.

Молодой картофель в сметанном соусе: как приготовить самый вкусный летний гарнир

4. Выливаем соус в картофель, перемешивая тушим несколько минут на малом огне и подаем горячим.

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