Молодой картофель – это самый популярный гарнир поздней весной и ранним летом. Именно в это время овощ приобретает свои самые лушие качества. Его можно просто сварить, присыпать укропом и добавить сливочное масло. А можно включить фантазию и приготовить блюдо так, чтобы хотелось его есть каждый день.

Фудблогер Алекс Миль в Instagram рассказал о лучшем варианте приготовления молодого картофеля. Он просто протушил ее во вкусном сметанном соусе, в результате чего получилось невероятное блюдо.

Ингредиенты

Молодой картофель – 700 гр

Соль – 1,5 ч.л.

Лавровый лист – 3 шт

Бульонный кубик – 1 шт.

Черный перец – несколько горошин

Ингредиенты для соуса

Сметана – 7 ст.л.

Сливочное масло – 20 гр

Зелень – 20 гр

Медовая горчица – 15 гр

Чеснок – 3-4 зуб

Перец молотый

Способ приготовления

1. Очищенный молодой картофель забросьте вариться в подсоленную воду. Когда закипит – добавьте бульонный кубик, лавровый лист и перец. Перемешайте и варите в течение 10-12 мин.

2. На сковороде растопите масло и обжарьте проваренный картофель до золотистости со всех сторон.

3. Готовим соус. Сметану смешиваем с горчицей и добавляем зелень, рубленый чеснок, молотый перец. Все хорошо вымешайте.

4. Выливаем соус в картофель, перемешивая тушим несколько минут на малом огне и подаем горячим.

На OBOZ.UA можно найти и другие блюда из картофеля: