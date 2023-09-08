Молотый кофе выветрился: назван ингредиент, который поможет спасти напиток

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Молотый кофе выветрился: назван ингредиент, который поможет спасти напиток

Кофе – это любимый всеми напиток. Единственная проблема – он может выветриваться в процессе хранения, как следствие – теряет свои вкусовые и ароматные свойства. К счастью, это легко исправить.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как спасти кофе, который выветрился и стал невкусным.

Как хранить кофе дома

Как правильно хранить кофе, чтобы он не выветривался?

Прежде всего, следует выяснить, как нужно правильно хранить кофе во избежание неприятных последствий. Самый простой способ заключается в том, чтобы оставить продукт в оригинальной упаковке и закрыть ее с помощью зажима.

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Второй способ – это пересыпать молотые зерна кофе в металлическую или стеклянную тару, которая плотно закрывается. В обоих случаях кофе следует хранить в темном месте, где нет ароматических продуктов и влаги.

Как хранить кофе, чтобы не выветривался

Как спасти кофе, который выветрился?

Спасти продукт в таком случае проще-простого. Для этого нужно пересыпать молотый кофе в металлическую или стеклянную тару, а напоследок положить внутрь несколько кубиков темного шоколада. Контейнер следует обязательно плотно закрыть.

Как хранить кофе, чтобы не выветривался

Совершив такие действия, уже через один-два дня вы заметите, как кофе приобрел яркий выраженный аромат и вкус.

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