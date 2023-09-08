Молотый кофе выветрился: назван ингредиент, который поможет спасти напиток
Кофе – это любимый всеми напиток. Единственная проблема – он может выветриваться в процессе хранения, как следствие – теряет свои вкусовые и ароматные свойства. К счастью, это легко исправить.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как спасти кофе, который выветрился и стал невкусным.
Как правильно хранить кофе, чтобы он не выветривался?
Прежде всего, следует выяснить, как нужно правильно хранить кофе во избежание неприятных последствий. Самый простой способ заключается в том, чтобы оставить продукт в оригинальной упаковке и закрыть ее с помощью зажима.
Второй способ – это пересыпать молотые зерна кофе в металлическую или стеклянную тару, которая плотно закрывается. В обоих случаях кофе следует хранить в темном месте, где нет ароматических продуктов и влаги.
Как спасти кофе, который выветрился?
Спасти продукт в таком случае проще-простого. Для этого нужно пересыпать молотый кофе в металлическую или стеклянную тару, а напоследок положить внутрь несколько кубиков темного шоколада. Контейнер следует обязательно плотно закрыть.
Совершив такие действия, уже через один-два дня вы заметите, как кофе приобрел яркий выраженный аромат и вкус.
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