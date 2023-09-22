Самая простая, очень вкусная и элементарная в приготовлении закуска – морковь по-корейски, для приготовления которой нужно минимум ингредиентов и всего 2 часа времени. Для того, чтобы закуска была более острой, не жалейте специй и чеснока, еще можно добавить острый перец.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом пряной моркови по-корейски с соевым соусом и чесноком.

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Ингредиенты:

морковь – 500 г

масло – 30 мл

соевый соус – 30 мл

уксус – 1,5 ст. л.

сахар – 1,5 ст. л.

молотый перец – 1/2 ч. л.

молотый кориандр – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке.

2. Смешайте все оставшееся ингредиенты, хорошо перемешайте и заправьте морковь. Оставьте мариноваться на 2-3 часа.

По желанию можно добавить мелко нарезанный острый перец.

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