Морковь по-корейски, которую можно есть через 2-3 часа: рецепт вкусной и пряной закуски
Самая простая, очень вкусная и элементарная в приготовлении закуска – морковь по-корейски, для приготовления которой нужно минимум ингредиентов и всего 2 часа времени. Для того, чтобы закуска была более острой, не жалейте специй и чеснока, еще можно добавить острый перец.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом пряной моркови по-корейски с соевым соусом и чесноком.
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Ингредиенты:
- морковь – 500 г
- масло – 30 мл
- соевый соус – 30 мл
- уксус – 1,5 ст. л.
- сахар – 1,5 ст. л.
- молотый перец – 1/2 ч. л.
- молотый кориандр – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Морковь натрите на терке.
2. Смешайте все оставшееся ингредиенты, хорошо перемешайте и заправьте морковь. Оставьте мариноваться на 2-3 часа.
По желанию можно добавить мелко нарезанный острый перец.
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