Морковь по-корейски, которую можно есть через 2-3 часа: рецепт вкусной и пряной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт моркови по-корейски

Самая простая, очень вкусная и элементарная в приготовлении закуска – морковь по-корейски, для приготовления которой нужно минимум ингредиентов и всего 2 часа времени. Для того, чтобы закуска была более острой, не жалейте специй и чеснока, еще можно добавить острый перец.

Как вкусно приготовить морковь по-корейски

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом пряной моркови по-корейски с соевым соусом и чесноком.

Рецепт моркови по-корейски
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Ингредиенты:

  • морковь – 500 г
  • масло – 30 мл
  • соевый соус – 30 мл
  • уксус – 1,5 ст. л.
  • сахар – 1,5 ст. л.
  • молотый перец – 1/2 ч. л.
  • молотый кориандр – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке.

Тертая морковь

2. Смешайте все оставшееся ингредиенты, хорошо перемешайте и заправьте морковь. Оставьте мариноваться на 2-3 часа.

Приготовление моркови

По желанию можно добавить мелко нарезанный острый перец.

Готовая закуска

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