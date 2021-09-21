Морковь по-корейски – простой рецепт вкусной закуски на зиму

Морковь по-корейски – пикантная и очень вкусная закуска, которую можно найти и приобрести в любое время года. Но гораздо приятнее приготовить такое простое и одновременно изысканное блюдо именно осенью, когда как раз происходит сбор урожая моркови. К тому же, существует множество рецептов, которые позволят сделать заготовки корнеплода именно на зиму. Закатанная в стеклянные банки, она простоит в течение года, а при употреблении остается свежей и хрустящей.

Редакция FoodOboz расскажет историю происхождения моркови по-корейски и поделится простым рецептом закуски на зиму.

История происхождения моркови по-корейски

Мало кому известно, что морковь по-корейски не совсем коренная корейская еда. И если даже попробуете заказать ее в корейском ресторане, то официант вас посмотрит на вас с большим удивлением. Впервые о такой моркови заговорили в советские времена. Корейские эмигранты, приехавшие в СССР, не нашли в магазинах пекинскую капусту, из которой они готовят национальное пряное блюдо кимчхи. Они решили заменить пекинскую капусту морковью. Позже способ приготовления переняли украинцы.

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Морковь по-корейски на зиму

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг

Чеснок – 1 головка

Красный острый перец – 1 шт

Кориандр – 0,5 ч. л

Черный молотый перец – по вкусу

Уксус – 3 ст. л

Масло – 1 ст

Сахар – 6 ст. л

Соль – 4 ст. л

Вода – 0,5 л

Способ приготовления:

Морковь помыть, почистить и натереть на специальной терке. Измельчить чеснок, добавить к моркови и перемешать. На дно банок положить кусочки красного острого перца. Наполнить банки морковью с чесноком и залить кипятком на 10-15 минут. В подготовленную воду добавить соль, сахар, уксус, специи и масло. Поставить маринад на огонь, довести до кипения и проварить 1 минуту. Слить из банок воду и сразу залить морковь по-корейски горячим маринадом. Закатать банки, перевернуть и укутать одеялом. Оставить морковь по-корейски до полного остывания и хранить в прохладном месте.

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