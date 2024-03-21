Морковь по-корейски можно готовить с чесноком, специями и маслом и есть такую закуску через сутки. Для того, чтобы морковь была вкусной и сочной, масло для маринада нужно подогреть.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями и чесноком.

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Ингредиенты:

Морковь – 600 г

Сахар – 1 ст. л.

Чеснок – 4 зуб.

Масло – 6 ст. л.

Уксус 9% – 3 ст. л.

Приправа для моркови по-корейски – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, помните руками, добавьте сахар, выдавите чеснок.

2. Смешайте масло с уксусом, подогрейте, добавьте специи для моркови.

3. Полейте маслом морковь, накройте крышкой и поставьте на сутки в холодильник.

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