Морковь по-корейски за сутки: рецепт самой простой и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Морковь по-корейски за сутки: рецепт самой простой и вкусной закуски

Морковь по-корейски можно готовить с чесноком, специями и маслом и есть такую закуску через сутки. Для того, чтобы морковь была вкусной и сочной, масло для маринада нужно подогреть. 

Вкусная морковь по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями и чесноком. 

Рецепт моркови по-корейски
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Ингредиенты:

  • Морковь – 600 г
  • Сахар – 1 ст. л. 
  • Чеснок – 4 зуб. 
  • Масло – 6 ст. л. 
  • Уксус 9% – 3 ст. л. 
  • Приправа для моркови по-корейски – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, помните руками, добавьте сахар, выдавите чеснок. 

Морковь со специями и чесноком

2. Смешайте масло с уксусом, подогрейте, добавьте специи для моркови.

Масло для закуски

3. Полейте маслом морковь, накройте крышкой и поставьте на сутки в холодильник.

Готовая морковь

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