Морковный осенний пирог – легкий способ приготовления ароматной выпечки

С приходом осени обретает популярность еще один овощ – морковь, которую очень часто используют в приготовлении различных блюд и в выпечке. Особого звания заслужил морковный пирог. Он выходит очень нежным и сочным, как суфле, но при этом не нуждается в дополнении кремом. Ведь его достаточно слегка украсить сахарной пудрой, глазурью или даже фруктами. Рецептов множество и все они по-своему вкусны. Такой десерт никого не оставит равнодушным и удивит даже самого требовательного гостя.

Редакция FoodOboz поделится рецептом вкусного морковного пирога, который стоит готовить чаще.

Для приготовления морковного пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

Пшеничная мука – 2 ст

Сахарный песок – 1 ст

Яйца – 2 шт

Морковь – 500 г

Сода – 1 ч. л

Уксус – 1 ч. л

Сахарная пудра – 50 г

Сливочное масло – 2 ст. л для смазывания формы

Способ приготовления:

Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Взбить яйца с сахаром с помощью миксера. Добавить к ним небольшими порциями морковь. Добавить муку. После чего – соду, гашеную уксусом. Замесить тесто. Выложить тесто в предварительно смазанную маслом форму. Выпекать 40 минут при температуре 170-180 градусов. Как пирог немного остынет – посыпать сахарной пудрой.

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Секреты и советы:

Главная особенность и преимущество моркови в том, что она прекрасно подходит как для простой, так и для сложной выпечки. При этом, абсолютно все блюда получаются очень сочными и ароматными. И даже если немного изменить рецепт, то это отнюдь не испортит изделие, а наоборот – придаст ему пикантности и индивидуальности.

Тесто можно замешивать различными способами: бисквитное, масляное или как на маффины – немного жидким.

Для того, чтобы пирог немного поднялся, можно использовать пищевую соду или пекарский порошок с содой.

Морковный сок можно не отжимать – в таком случае нужно увеличить время выпекания.

Для того, чтобы вкус моркови в выпечке был не такой выраженный – стоит добавить ванилин, цедру апельсина или лимона, корицу.

Морковный пирог можно с легкостью превратить в изысканный торт, пропитав его сиропом, смазать кремом и украсить.

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