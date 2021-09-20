Морковный осенний пирог – легкий способ приготовления ароматной выпечки
С приходом осени обретает популярность еще один овощ – морковь, которую очень часто используют в приготовлении различных блюд и в выпечке. Особого звания заслужил морковный пирог. Он выходит очень нежным и сочным, как суфле, но при этом не нуждается в дополнении кремом. Ведь его достаточно слегка украсить сахарной пудрой, глазурью или даже фруктами. Рецептов множество и все они по-своему вкусны. Такой десерт никого не оставит равнодушным и удивит даже самого требовательного гостя.
Редакция FoodOboz поделится рецептом вкусного морковного пирога, который стоит готовить чаще.
Для приготовления морковного пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:
Пшеничная мука – 2 ст
Сахарный песок – 1 ст
Яйца – 2 шт
Морковь – 500 г
Сода – 1 ч. л
Уксус – 1 ч. л
Сахарная пудра – 50 г
Сливочное масло – 2 ст. л для смазывания формы
Способ приготовления:
Морковь почистить и натереть на мелкой терке.
Взбить яйца с сахаром с помощью миксера. Добавить к ним небольшими порциями морковь.
Добавить муку. После чего – соду, гашеную уксусом. Замесить тесто.
Выложить тесто в предварительно смазанную маслом форму.
Выпекать 40 минут при температуре 170-180 градусов.
Как пирог немного остынет – посыпать сахарной пудрой.
Секреты и советы:
Главная особенность и преимущество моркови в том, что она прекрасно подходит как для простой, так и для сложной выпечки. При этом, абсолютно все блюда получаются очень сочными и ароматными. И даже если немного изменить рецепт, то это отнюдь не испортит изделие, а наоборот – придаст ему пикантности и индивидуальности.
Тесто можно замешивать различными способами: бисквитное, масляное или как на маффины – немного жидким.
Для того, чтобы пирог немного поднялся, можно использовать пищевую соду или пекарский порошок с содой.
Морковный сок можно не отжимать – в таком случае нужно увеличить время выпекания.
Для того, чтобы вкус моркови в выпечке был не такой выраженный – стоит добавить ванилин, цедру апельсина или лимона, корицу.
Морковный пирог можно с легкостью превратить в изысканный торт, пропитав его сиропом, смазать кремом и украсить.
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