Мороженое из "Азовского хлеба": готовим настоящий украинский десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Мороженое из 'Азовского хлеба': готовим настоящий украинский десерт

В современном мире мороженое готовят с самыми разными вкусами. Например, можно отведать этот десерт со вкусом клубники и пармезана, экзотических фруктов или даже лосося.

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А вот шеф-повар Владимир Ярославский пошел еще дальше. В своем Instagram он рассказал, как приготовить настоящее украинское мороженое с использованием "Азовского" хлеба.

Мороженое из ''Азовского хлеба'': готовим настоящий украинский десерт

Ингредиенты

  • Молоко – 170 гр
  • "Азовский" хлеб – 125 гр
  • Сливочное масло – 25 гр
  • Желтки – 6 шт
  • Сахар – 90 гр + 30 мл воды
  • Сливки 30-35% – 250 мл
  • Ванильный сахар
  • Соль

Способ приготовления

1. Кусочки "Азовского" хлеба измельчаем со сливочным маслом.

2. Добавляем немного соли и обжариваем на сковороде до раскрытия невероятного аромата.

Мороженое из ''Азовского хлеба'': готовим настоящий украинский десерт

3. В сотейник наливаем молоко, добавляем измельченный хлеб и медленно доводим до кипения. Снимаем с огня, даем немного остыть. Пробиваем блендером до однородности.

4. Отдельно взбиваем желтки миксером, а сахар с водой доводим до кипения и варим сироп.

5. Желтки вводим в горячий сироп тонкой струйкой, продолжая процесс взбивания. Продолжаем взбивать в течение 7-9 минут.

6. Смешиваем венчиком хлебную и желточную массу, а затем в несколько приемов вводим взбитые в мягкую пену сливки.

Мороженое из ''Азовского хлеба'': готовим настоящий украинский десерт

7. Пробуем и по желанию добавляем щепотку соли.

Мороженое из ''Азовского хлеба'': готовим настоящий украинский десерт

8. Отправляем смесь в емкость и ставим в морозилку на 7-8 часов.

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