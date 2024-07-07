В современном мире мороженое готовят с самыми разными вкусами. Например, можно отведать этот десерт со вкусом клубники и пармезана, экзотических фруктов или даже лосося.

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А вот шеф-повар Владимир Ярославский пошел еще дальше. В своем Instagram он рассказал, как приготовить настоящее украинское мороженое с использованием "Азовского" хлеба.

Ингредиенты

Молоко – 170 гр

"Азовский" хлеб – 125 гр

Сливочное масло – 25 гр

Желтки – 6 шт

Сахар – 90 гр + 30 мл воды

Сливки 30-35% – 250 мл

Ванильный сахар

Соль

Способ приготовления

1. Кусочки "Азовского" хлеба измельчаем со сливочным маслом.

2. Добавляем немного соли и обжариваем на сковороде до раскрытия невероятного аромата.

3. В сотейник наливаем молоко, добавляем измельченный хлеб и медленно доводим до кипения. Снимаем с огня, даем немного остыть. Пробиваем блендером до однородности.

4. Отдельно взбиваем желтки миксером, а сахар с водой доводим до кипения и варим сироп.

5. Желтки вводим в горячий сироп тонкой струйкой, продолжая процесс взбивания. Продолжаем взбивать в течение 7-9 минут.

6. Смешиваем венчиком хлебную и желточную массу, а затем в несколько приемов вводим взбитые в мягкую пену сливки.

7. Пробуем и по желанию добавляем щепотку соли.

8. Отправляем смесь в емкость и ставим в морозилку на 7-8 часов.

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