Мороженое из "Азовского хлеба": готовим настоящий украинский десерт
В современном мире мороженое готовят с самыми разными вкусами. Например, можно отведать этот десерт со вкусом клубники и пармезана, экзотических фруктов или даже лосося.
А вот шеф-повар Владимир Ярославский пошел еще дальше. В своем Instagram он рассказал, как приготовить настоящее украинское мороженое с использованием "Азовского" хлеба.
Ингредиенты
- Молоко – 170 гр
- "Азовский" хлеб – 125 гр
- Сливочное масло – 25 гр
- Желтки – 6 шт
- Сахар – 90 гр + 30 мл воды
- Сливки 30-35% – 250 мл
- Ванильный сахар
- Соль
Способ приготовления
1. Кусочки "Азовского" хлеба измельчаем со сливочным маслом.
2. Добавляем немного соли и обжариваем на сковороде до раскрытия невероятного аромата.
3. В сотейник наливаем молоко, добавляем измельченный хлеб и медленно доводим до кипения. Снимаем с огня, даем немного остыть. Пробиваем блендером до однородности.
4. Отдельно взбиваем желтки миксером, а сахар с водой доводим до кипения и варим сироп.
5. Желтки вводим в горячий сироп тонкой струйкой, продолжая процесс взбивания. Продолжаем взбивать в течение 7-9 минут.
6. Смешиваем венчиком хлебную и желточную массу, а затем в несколько приемов вводим взбитые в мягкую пену сливки.
7. Пробуем и по желанию добавляем щепотку соли.
8. Отправляем смесь в емкость и ставим в морозилку на 7-8 часов.
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