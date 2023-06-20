Вкусное домашнее мороженое можно приготовить всего за 15 минут. Для этого вам понадобятся только сливки и вареная сгущенка. А для того, чтобы было удобно есть – следует использовать вафлю.

Идея приготовления домашнего мороженого крем-брюле опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Здесь нет красителей и натурального сахара, поэтому десерт получается достаточно полезным.

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Ингредиенты:

500 мл сливок 33%

200 г вареной сгущенки

два вафельных коржа

Способ приготовления:

1. Бортики разъемной формы смазываем сливочным маслом и застилаем пергаментом, выкладываем на дно формы один вафельный корж.

2. Очень холодные сливки взбиваем до стойких пиков, добавляем вареную сгущенку, взбиваем до однородности 1 минуту.

3. Выливаем сливочную массу на вафельный корж и сверху накрываем еще одним коржом.

4. Кладем будущее мороженое в морозилку до полной заморозки.

5. С готового мороженого снимаем форму, пергамент и нарезаем.

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