Моти – новый трендовый японский десерт: секреты приготовления от Ектора Хименеса-Браво

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Моти – новый трендовый японский десерт: секреты приготовления от Ектора Хименеса-Браво

Моти – японское рисовое пирожное, изготовленное из белого или клейкого риса. Такой десерт очень привлекательный, легкий и вкусный и уже нашел своих поклонников. Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления трендового десерта от Ектора Хименеса-Браво, которыми шеф-повар поделился на своей странице в Instagram. Експерт добавил, что это один из его самых любимых десертов азиатской кухни.

Главный ингредиент моти – рисовая мука

Ингредиенты:

Способ приготовления:

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  1. Сахарную пудру, воду или сок и рисовую муку смешать до однородной консистенции.

  2. Дальше есть 2 варианта: первый – ставить на водяную баню и помешивать каждые две минуты, пока тесто не загустеет и не станет одним куском; второй – ставим тесто в микроволновку на интервале в 1 минуту все время перемешиваем, пока не получим нужную текстуру.

  3. После того как тесто готово, выкладываем его на доску очень обильно присыпанную кукурузным крахмалом.

  4. Раскатываем тонкое тесто и нарезаем на квадраты.

  5. Для начинки смешайте немного клубничного (или любого другого) пюре, крем-сыр и сахарную пудру, добавьте к нему мелко нарезанный розмарин.

  6. Берем квадратик нарезанного теста, стряхиваем лишний крахмал и кладем внутрь начинку, к ней кладем целую клубнику и заворачиваем наш будущий моти. Объединяем все края, удаляем лишнее тесто.

  7. Дно посуды присыпаем крахмалом, чтобы моти не прилипли, и сразу можно есть или заморозить.

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