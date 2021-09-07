Моти – новый трендовый японский десерт: секреты приготовления от Ектора Хименеса-Браво

Моти – японское рисовое пирожное, изготовленное из белого или клейкого риса. Такой десерт очень привлекательный, легкий и вкусный и уже нашел своих поклонников. Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления трендового десерта от Ектора Хименеса-Браво, которыми шеф-повар поделился на своей странице в Instagram. Експерт добавил, что это один из его самых любимых десертов азиатской кухни.

Ингредиенты:

Сахарная пудра – 200 г

Вода (или фруктовый сок, но тогда меньше сахара) – 200 г

Рисовая мука – 100 г

Клубника или любые другие фрукты – 100 г

Крем-сыр – 250 г

Сахарная пудра – 50 г

Розмарин – 5 г

Способ приготовления:

Видео дня

Сахарную пудру, воду или сок и рисовую муку смешать до однородной консистенции. Дальше есть 2 варианта: первый – ставить на водяную баню и помешивать каждые две минуты, пока тесто не загустеет и не станет одним куском; второй – ставим тесто в микроволновку на интервале в 1 минуту все время перемешиваем, пока не получим нужную текстуру. После того как тесто готово, выкладываем его на доску очень обильно присыпанную кукурузным крахмалом. Раскатываем тонкое тесто и нарезаем на квадраты. Для начинки смешайте немного клубничного (или любого другого) пюре, крем-сыр и сахарную пудру, добавьте к нему мелко нарезанный розмарин. Берем квадратик нарезанного теста, стряхиваем лишний крахмал и кладем внутрь начинку, к ней кладем целую клубнику и заворачиваем наш будущий моти. Объединяем все края, удаляем лишнее тесто. Дно посуды присыпаем крахмалом, чтобы моти не прилипли, и сразу можно есть или заморозить.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: