Казалось бы, что сварить пельмени – это самый простой этап приготовления полуфабрикатов. Но часто бывают ситуации, когда в процессе пельмени начинают лопаться и развариваться. Особенно это касается замороженного блюда.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как правильно варить пельмени, чтобы их не испортить.

Тара и вода

Кастрюлю, в которой вы будете варить полуфабрикаты, выбирайте широкую, чтобы пельмени свободно себя в ней чувствовали.

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Вода

Вода должна заполнять кастрюлю на три или две трети.

Солить воду нужно только после закипания. Дополнительно можно добавить в воду совсем чуть-чуть масла.

Нельзя бросать замороженные пельмени в холодную воду – они слипнутся.

Процесс варки

Как только вы опустили пельмени в воду, проведите по дну кастрюли шумовкой, чтобы они не прилипли.

Как только пельмени всплывут вверх, желательно убавить огонь и варить еще 3-5 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, зачем замачивать пельмени перед варкой.