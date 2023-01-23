Можно ли бросать пельмени в холодную воду: как не испортить блюдо

Татьяна Козюк
Лайфхаки
1 минута
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Можно ли бросать пельмени в холодную воду: как не испортить блюдо

Казалось бы, что сварить пельмени – это самый простой этап приготовления полуфабрикатов. Но часто бывают ситуации, когда в процессе пельмени начинают лопаться и развариваться. Особенно это касается замороженного блюда.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как правильно варить пельмени, чтобы их не испортить.

Как правильно варить пельмени

Тара и вода

  • Кастрюлю, в которой вы будете варить полуфабрикаты, выбирайте широкую, чтобы пельмени свободно себя в ней чувствовали.
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Можно ли бросать пельмени в холодную воду

Вода

  • Вода должна заполнять кастрюлю на три или две трети.
  • Солить воду нужно только после закипания. Дополнительно можно добавить в воду совсем чуть-чуть масла.
  • Нельзя бросать замороженные пельмени в холодную воду – они слипнутся.
Как варить пельмени, чтобы они не слипались

Процесс варки

  • Как только вы опустили пельмени в воду, проведите по дну кастрюли шумовкой, чтобы они не прилипли.
  • Как только пельмени всплывут вверх, желательно убавить огонь и варить еще 3-5 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, зачем замачивать пельмени перед варкой.

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