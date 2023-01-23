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Можно ли бросать пельмени в холодную воду: как не испортить блюдо
Казалось бы, что сварить пельмени – это самый простой этап приготовления полуфабрикатов. Но часто бывают ситуации, когда в процессе пельмени начинают лопаться и развариваться. Особенно это касается замороженного блюда.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как правильно варить пельмени, чтобы их не испортить.
Тара и вода
- Кастрюлю, в которой вы будете варить полуфабрикаты, выбирайте широкую, чтобы пельмени свободно себя в ней чувствовали.
Вода
- Вода должна заполнять кастрюлю на три или две трети.
- Солить воду нужно только после закипания. Дополнительно можно добавить в воду совсем чуть-чуть масла.
- Нельзя бросать замороженные пельмени в холодную воду – они слипнутся.
Процесс варки
- Как только вы опустили пельмени в воду, проведите по дну кастрюли шумовкой, чтобы они не прилипли.
- Как только пельмени всплывут вверх, желательно убавить огонь и варить еще 3-5 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, зачем замачивать пельмени перед варкой.