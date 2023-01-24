Домашние вареники – очень вкусное блюдо, основа которого – тесто и вкусная начинка из любых продуктов. Для того, чтобы вареники были пышными, нужно сделать удачное тесто, но, очень важно их правильно варить, чтобы они не слиплись и не переварились.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами от кулинаров, как правильно варить вареники, чтобы они сохранили красивую форму и при этом хорошо сварились.

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Полезные советы:

1. Вареники всегда лучше варить в низкой, широкой кастрюле, так как в ней вода быстрее закипит, чем в глубокой и высокой.

2. Воды в кастрюле должно быть много – около 2/3 кастрюли.

3. Вареники не нужно бросать все и сразу в кипящую воду, потому что они просто слипнутся. Правильно – добавлять их по одному в кипящую воду, и так, чтобы каждому из них хватило места после всплытия в одном слое.

4. Соль нужно обязательно добавлять в воду, даже если вы готовите вареники со сладкой начинкой, так как именно соль придаст вареникам вкус и главное – она предотвращает слипание изделий.

5. Еще кулинары советуют добавлять при варке в воду добавлять немного растительного масла, оно также не даст вареникам слипаться.

6. В холодную воду вареники нельзя бросать, только в кипящую!

7. При варке вареники обязательно нужно помешивать, чтобы они не превратились в один ком.

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