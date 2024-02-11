Каждые родители приучают своих детей с детства пить молоко. Это и не удивительно, ведь продукт содержит в большом количестве витамин С, который необходим для роста и крепости костей. Но следует помнить, что вводить в рацион молочные продукты нужно с осторожностью, потому что здесь есть много нюансов.

О том, с какого возраста лучше всего давать молоко детям рассказала нутрициолог Мария Брильковская (mariya_brylkovska) на своей странице в Instagram. Следуйте рекомендациям эксперта, чтобы не навредить.

С какого возраста можно предлагать ребенку молоко

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Эксперт отмечает, что пастеризованное/ультрапастеризованное молоко и молочные продукты можно предлагать ребенку с начала прикорма, то есть примерно с 6 месяцев.

Но молоко, как напиток нельзя давать ребенку до 12 месяцев, из-за возможного риска кишечного кровотечения, нагрузки еще не зрелых детских почек, а также ухудшается усвоение железа. Поэтому до 1 года молоко можно предлагать в небольшом количестве, как ингредиент к блюду или молочные продукты, такие как сыр или натуральный йогурт.

Непастеризованное молоко и молочные продукты (домашнее молоко, творог, сметана и т.д) запрещены детям до 5-ти лет из-за высокого риска заболеваний пищевого характера.

Молоко и молочные продукты входят в число 14 наиболее распространенных аллергенов, поэтому сначала предлагайте в микрозодах и, если нет аллергических реакций, увеличивайте порцию в течение нескольких дней. После, включайте молочные продукты или молоко регулярно в рацион ребенка, чтобы сохранять толерантность, а также разнообразие.

Если у ребенка подтверждена непереносимость лактозы или аллергия на молоко, существуют альтернативные продукты. При непереносимости лактозы – безлактозная продукция.

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