Можно ли давать квашеную капусту детям: ответ эксперта. Эксклюзив

Именно сейчас хозяйки активно готовят квашеную капусту, ведь в осенне-зимний период организм как никогда нуждается в витаминах, которыми богат этот продукт. Поэтому обычно ее делают немало, чтобы хватило на всю семью. Но что касается употребления такого продукта маленькими детьми, то есть ряд особенностей.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала, полезна ли квашеная капуста для детей.

Квашеная капуста – ферментированный, питательный, полезный продукт. Ее самый большой плюс в том, что она ускоряет процесс поглощения негемового железа. Но маленьким детям такой продукт употреблять не рекомендуется из-за натрия (соль), сахара и процесса его изготовления. Соль не рекомендована детям до года, после года рекомендованная норма в день – не больше 2 г, а сахар не рекомендован до 2-х лет. Более того, в 2019 году ВОЗ пересмотрел свою позицию, и в Европейском издании рекомендует ограничить употребление сахара для детей до 3 лет.

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Особенности процесса изготовления

При изготовлении квашеной капусты стоит определенное время в тепле (если речь идет о домашнем продукте), и в этот период, при нарушении условий безопасности, в нее могут попасть любые бактерии, в том числе и патогенные. Производятся токсичные соединения, наиболее известными из которых являются биогенные амины и афлатоксины. В некоторых случаях метаболические действия приводят к выделению токсических веществ, как для взрослых, так и для детей.

После того, как ребенок начнет есть твердую пищу, ферментированные продукты могут принести пользу, но предлагать их следует в небольшом количестве.

Эта пища не только обладает пробиотическими свойствами, но и позволяет ребенку ознакомиться и привыкнуть к кислым вкусам. Это, естественно, положительно влияет на вкусовые рецепторы и несет в себе главное– разнообразие вкусов и текстур.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко

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