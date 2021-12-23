Можно ли детям есть цитрусовые: эксперт развеяла мифы о мандаринах и апельсинах. Эксклюзив

Начался сезон цитрусовых, и у молодых родителей обязательно возникает вопрос: стоит ли знакомить своего ребенка с мандаринами, апельсинами, грейпфрутами и т.д. Большинство охватывает страх перед предложением ребенку этих фруктов. Кто-то даже считает их аллергенами, но это не так.

Мифы о вреде цитрусовых для детей эксклюзивно для OBOZREVATEL развеяла основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах.

"По данным Американской академии педиатрии (AAP), дети могут начинать есть твердую пищу примерно в возрасте 6 месяцев, и не существует точной науки о порядке предложения новых продуктов. Так же как нет запрета или категорических рекомендаций против предложения детям цитрусовых. Вам сейчас стоит подумать о наших детях и о детях из других стран мира. То, что большинство называет "экзотикой", не является ею. Это те же фрукты и такие же дети", – говорит она.

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По словам эксперта, согласно всем международным рекомендациям и исследованиям, нет ничего опасного в том, чтобы предлагать ребенку цитрусовые от 6 месяцев.

"Мифы о том, что цитрусовые являются аллергеном ушли довольно давно, еще тогда, когда любая сыпь называлась – диатез. Но к вашему сведению, такого диагноза в современной медицине не существует. Теперь каждая сыпь имеет свое название и причину. Если кто-то говорит вам что у вашего ребенка диатез, что цитрусовые нельзя есть до 1, 3 или 5 лет, еще хуже, если скажет что у ребенка аллергическая реакция, проявившаяся в виде сыпи, и маме (например) нельзя употреблять их во время грудного вскармливания, то я советую обратиться к доказательному дерматологу, и как можно скорее", – отметила Стельмах.

При этом некоторые люди считают, что им следует избегать цитрусовых, поскольку кислотность воспалительна.

"Однако это не так. Фактически, цитрусовые оказывают противовоспалительное действие, а также богаты витамином С и антиоксидантами. Здесь есть только один нюанс, грейпфрутовый сок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, которые врачи используют для лечения артрита. Люди, проходящие лечение, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем включить его в свой рацион", – объяснила эксперт.

Исключением могут быть отдельные аллергические реакции. Об этом, а также о том, кому все же нельзя употреблять цитрусовые, читайте в следующем материале.

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