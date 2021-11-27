Можно ли детям пить травяной чай: отвечает эксперт

Маленьким детям, особенно до года, не стоит давать любые чаи, в том числе и травяные. Миф о пользе такого напитка для грудничков давно развеян, при этом известно, что негативное воздействие может быть достаточно сильным.

Так, в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах отметила, что детям не рекомендовано употреблять ни один вид чая.

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По словам эксперта, в состав травяных чаев входят различные виды растений. Подавляющее большинство из них включают в себя фенольные соединения, которые препятствуют усвоению железа в организме на 62%. В дальнейшем все это может привести к развитию анемии.

Кроме чаев, такие фенольные соединения также содержатся в кофе и какао.

Нет точных данных о том, что травяные чаи несут пользу или безопасны для детей, большинство исследований как раз наоборот говорят о другом. Так как большинство травяных чаев в своем составе имеют лекарственные травы, то это может нести намного больше вреда, чем пользы. И, как и любое другое лекарство, их нужно принимать согласно рекомендации врача и строго контролировать дозировку.

Более того, в чае есть кофеин, который по данным AAP (Американской академии педиатрии) не рекомендован детям до 12 лет.

Так, травяные чаи на регулярной основе могут вызвать неврологические проблемы, а также симптомы токсичности : волнение, раздражительность, рвоту, резкие движения и судороги.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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