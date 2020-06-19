Можно ли есть макароны на ужин: мнение диетолога

Многие утверждают, что употребление макарон или других источников сложных углеводов на ужин – вредная привычка для пищеварения, сна и массы тела.

Тем не менее, по словам итальянского диетолога Франчески Евангелисти, их можно есть в это время, но в умеренном количестве, сообщает ilgiornaledelcibo.it.

Углеводы необходимо получать с каждым приемом пищи

Прежде всего макаронные изделия, как и другие зерновые и производные продукты (рис и хлеб), содержат большое количество сложных углеводов, которые являются основным источником энергии.

Принимая это во внимание, легко понять, что в каждом приеме пищи обязательно должны быть углеводы, которые дают энергию и не позволяют организму использовать другие питательные вещества (например, белок).

Для этого диетолог предлагает соблюдать золотое правило 5 порций фруктов и овощей ежедневно. Даже во время ужина макароны следует рассматривать как источник углеводов, необходимых телу для получения энергии.

Важно следить за пропорциями и приправами

Конечно, даже во время обеда или ужина важно обращать внимание на пропорции: макароны могут составлять около четверти блюда, но при этом оставшаяся часть должна состоять из белков и овощей. Также необходимо следить, чтобы порция соответствовала некоторым индивидуальным параметрам, таким как: возраст, физические характеристики и уровень выполняемой физической активности.

Кроме того, во время ужина еду следует меньше приправлять, чтобы способствовать пищеварению перед сном. Лучше отдавать предпочтение макаронам с небольшим количеством оливкового масла и пармезана, с овощами или томатным пюре.

Однако, если на обед были съедены только углеводы, то на ужин рекомендуется есть здоровые источники белка (яйца, сыры с низким содержанием жира, бобовые, постное мясо, рыба). То есть, съедая большую тарелку макарон на обед, желательно избегать их употребления вечером, и наоборот.

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