Светлана Фус назвала 6 самых полезных орехов, которые должны быть в рационе каждого

Все без исключения виды орехов – очень ценные и полезные для организма, в них много витаминов и минералов, а также достаточно жиров, поэтому они обязательно должны быть в рационе каждого. Они могут быть отличным вариантом перекуса, также их часто добавляют в пироги, полезные конфеты, едят с медом.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook о всех полезных свойствах разных видов орехов, а также назвала 6 самых самых полезных, которые нужно есть всем.

"Благодаря им орехи положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга", – заявила диетолог.

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Стоит отметить, что в составе огрехов – белки, углеводы, жиры, пищевые волокна.

"Желательно покупать орехи только в скорлупе, защищающей ценные жиры и витамин Е от окисления. Жиры в очищенных орехах быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла", – объяснила Фус.

Как правильно есть орехи?

"Ешьте их сырыми, так сохранятся все полезные свойства, очистите от скорлупы, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е", – рекомендует диетолог.

Эксперт отметила, что жарить орехи не нужно, так как высокая температура разрушают жиры и снижает содержание витаминов. Также подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи – тоже далеко не лучший выбор.

Поэтому советую есть орехи в сыром виде, отдельно от шоколада и сладостей.

Но важно, что некоторые орехи, например миндаль, обязательно необходимо подвергать термической обработке перед употреблением. Ведь в миндале содержится цианогликозид амигдалин (3-5%), продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь и выделяется синильная кислота – один из сильнейших ядов.

Поэтому употребление горького миндаля в сыром виде опасно для здоровья.

Миндаль

При тепловой обработке миндаля амигдалин остается неизменным, не представляет опасности для здоровья.

Кешью

Фус добавила, что неочищенные сырые орехи кешью также не используются, поскольку между скорлупой и оболочкой ореха содержатся токсичные вещества.

"Их сначала извлекают из скорлупы и оболочки и подвергают термической обработке, при которой разрушаются токсины", – объяснила Фус.

Арахис

Сырой арахис может вызвать нарушения пищеварения и часто является причиной пищевой аллергии. Диетолог рекомендует добавлять орехи к основным приемам пищи – в салаты, каши, совмещать их с фруктами.

"Вы получите сбалансированную еду. При таком варианте употребления вы сможете контролировать количество орехов и не объедаться ими. Лучше не ешьте их перед телевизором и компьютером по той же причине", – рассказала Фус.

Можно есть сырые орехи по одной порции каждый день – около 20-30 грамм

10-15 орехов миндаля,

3-4 шт. грецкого ореха,

20-25 фисташек,

лесногй орех (фундук) – 10 шт.

Еще один плюс орехов

Они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. "Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного еды", – рекомендует Фус.

Есть и минусы в орехах

1. Высокая калорийность и "обольстительный" вкус. Ограничивать их следует потому, что потребление в больших количествах может вызвать боли в желчном пузыре.

Стоит помнить, что у некоторых людей орехи вызывают аллергическую реакцию.

В таком случае их не следует употреблять даже в малых количествах.

Детям до трех лет давать орехи не стоит, они не усваиваются. А также у детей часто бывает аллергия на арахис и грецкий орех.

Вводить в рацион орехи нужно очень осторожно.

Диетолог рекомендует есть орехи в холодное время года.

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