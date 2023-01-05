Можно ли хранить консервацию в квартире и как правильно это делать: полезные советы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно хранить консервацию на балконе

Зимой консервация пользуется очень большим спросом, так как в это период приобрести свежие ягоды и овощи тяжелее, чем летом. Очень важно знать, как правильно хранить соления, компоты и джемы в домашних условиях, например на балконе, чтобы они подольше сохранились и были вкусными и полезными.

Домашняя консервация

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, благодаря которым вы сможете долго и правильно хранить консервацию в квартире.

Как правильно хранить консервацию без погреба
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Для начала нужно знать, что для каждого вида консерваций существует определенная температура хранения:

  • Пастеризованные соления и маринованные продукты – 0-15°C.
  • Непастеризованая продукция – 0°C -2°C.
Как не испортить консервацию
  • Настеризованные варенье и джемы разрешается хранить при условиях от 0°C до 20°C.
  • Непастеризованные варенье и джемы от 10° C до 20° C.

Где хранить консервацию, чтобы она долго хранилась

1. Лучшим местом для хранения консервации является погреб или подвал с температурой 5-18° C, а в квартире для этих целей подойдет хорошо утепленный балкон, где температура не опускается ниже нуля. 

Как правильно хранить домашнюю консервацию

2. Еще консервацию можно хранить на кухне, но не ставьте банки в шкафчики, которые находятся возле плиты или батареи.

3. Отличным вариантом для размещения закруток может стать лоджия, но температура помещения не должна опускаться ниже 0°C иначе, содержимое банок просто замерзнет и важно, чтобы на лоджии не было сыро.

Как хранить домашнюю консервацию в квартире

Можно ли хранить консервацию при комнатной температуре

Еще одним место для хранения консервации могут быть жилые комнаты. Консервацию можно хранить под кроватью, за диваном, вдоль стен, под столами и других подобных местах. Еще лучше банки поместить в плотно закрывающиеся картонные коробки или деревянные ящики.

Консервированные помидоры и огурцы 

Также на OBOZREVATEL сообщалось, почему в банках с компотом появляется пена и как ее избежать. 

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