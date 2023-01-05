Зимой консервация пользуется очень большим спросом, так как в это период приобрести свежие ягоды и овощи тяжелее, чем летом. Очень важно знать, как правильно хранить соления, компоты и джемы в домашних условиях, например на балконе, чтобы они подольше сохранились и были вкусными и полезными.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, благодаря которым вы сможете долго и правильно хранить консервацию в квартире.

Видео дня

Для начала нужно знать, что для каждого вида консерваций существует определенная температура хранения:

Пастеризованные соления и маринованные продукты – 0-15°C .

. Непастеризованая продукция – 0°C -2°C.

Настеризованные варенье и джемы разрешается хранить при условиях от 0°C до 20°C .

. Непастеризованные варенье и джемы от 10° C до 20° C.

Где хранить консервацию, чтобы она долго хранилась

1. Лучшим местом для хранения консервации является погреб или подвал с температурой 5-18° C, а в квартире для этих целей подойдет хорошо утепленный балкон, где температура не опускается ниже нуля.

2. Еще консервацию можно хранить на кухне, но не ставьте банки в шкафчики, которые находятся возле плиты или батареи.

3. Отличным вариантом для размещения закруток может стать лоджия, но температура помещения не должна опускаться ниже 0°C иначе, содержимое банок просто замерзнет и важно, чтобы на лоджии не было сыро.

Можно ли хранить консервацию при комнатной температуре

Еще одним место для хранения консервации могут быть жилые комнаты. Консервацию можно хранить под кроватью, за диваном, вдоль стен, под столами и других подобных местах. Еще лучше банки поместить в плотно закрывающиеся картонные коробки или деревянные ящики.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, почему в банках с компотом появляется пена и как ее избежать.