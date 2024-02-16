Всем давно известно, что нельзя класть тёплую пищу в холодильник. Сначала нужно дождаться, чтобы она полностью остыла. Однако никто не задумывается, в чем причина таких действий, а также действительно ли нужно соблюдать это правило.

Однако мадам Мир, эксперт по гигиене, опровергла это убеждение и рассказала в TikTok, действительно ли опасно класть в холодильник теплую пищу, пишет Mirror.

По словам мадам Смит, многие считают, что еду нужно класть в холодильник только после того, как она полностью остыла. В противном случае могут развиться бактерии. Однако, оказывается, это утверждение ошибочно. В самом деле, еду нужно поместить в холодильник как можно скорее после окончания приготовления.

Видео дня

Но и в этом случае нужно знать определённый секрет. Он заключается в форме емкости, в которой еда отправляется в холодильник. Ни в коем случае нельзя класть горячую пищу в слишком глубокой посуде. В таком случае она будет долго остывать.

Более того, эксперт утверждает, что еда, которая после приготовления была оставлена более чем на два часа без холодильника, уже не пригодна к употреблению.

Также на OBOZ.UA есть и другие полезные советы: