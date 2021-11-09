Можно ли пить кофе с лимоном и как это влияет на вес: ответ эксперта

С недавних пор новым трендом стало – пить кофе с лимоном, чтобы сбросить вес. Но, очень часто люди даже не задумываются, как кислота в "тандеме" с кофеином влияет на организм и на тот же вес, а также – безопасен ли ли этот напиток вовсе для организма в целом.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram все о том, безопасно ли пить такой кофе с лимоном, и самое главное – как это может отразиться на организме.

Эксперт заявила, что воздержаться от таких экспериментов обязательно нужно людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Видео дня

"Избыточно поступление кислоты в желудок всегдашняя чревато некоторыми последствиями для тех, кто уже имеет проблемы с этим. Во-первых, может повышаться кислотность, во-вторых – может реагировать кишечник и поджелудочная, поэтому это даже опасно", – объяснила Фус.

Также диетолог рассказала, как этот напиток влияет на вес

"Этот напиток никак не связан со здоровыми и правильным похудением, от него просто не хочется есть. А уменьшение еды всегда чревато тем, что это будет дефицитный рацион, дефицитный по минералам и витаминам и в конечном итоге это может отразиться на состоянии кожи, волос и иммунитета", – заявила эксперт.

Диетолог посоветовала вместо подобных напитков – правильно и здорово питаться.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться: