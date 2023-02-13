Можно ли запивать еду кофе и чаем: отвечает эксперт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный кофе

Кофе – напиток, который каждое утром пьют больше двух миллиардов людей, и 1 миллиард пьющих кофе во всем мире. Стоит отметить, что в состав кофе входит ряд органических кислот (яблочная, лимонная), которые могут стимулировать выработку желудочного сока, а также кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует выработку желудочного сока и может повысить кислотность, поэтому его можно пить не всем, особенно людям с язвой желудка. 

Как сварить вкусный кофе

Диетолог Татьяна Пасека рассказала в Instagram, о том, кому можно и нельзя пить кофе, и о том, можно ли запивать еду кофе и чаем. 

Вкусный кофе с какао
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Кому нельзя пить кофе и почему:

"Люди, имеющие повышенную секрецию желудочного сока (не желательно пить кофе натощак)", – отметила эксперт. 

Еще кофе воздействует на нервную систему

Сколько чашек кофе можно выпить за день

"Кофе тонизирует НС, это происходит за счет того, что кофеин занимает рецепторы, на которые действует вещество подобно кофе – аденозин (он тормозит НС), кофе, занимая те же рецепторы, соответственно забирает тормозящее действие и вызывает возбуждающий эффект. Со временем количество рецепторов увеличивается и соответственно доза кофе уже мала, человек увеличивает дозу кофе. Если человек резко прекращает пить кофе, аденозин занимает все рецепторы и тормозящее действие усиливается, отсюда чрезмерная сонливость", – рассказала диетолог. 

Полезные свойства кофе:

Вкусный заварной кофе

"В 2016 году кофе исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений и внесли в список веществ с противоопухолевым действием. Сейчас кофе признают элементом здорового питания! Кофе содержит фенольные соединения-хлорогеновые кислоты, именно они действуют как антиоксидант и защищают клетки печени и головного мозга от окисления", – отметила эксперт. 

Безопасная доза кофеина

Ароматный кофе

"Это 400-500 мг/сут. В одной чашке натурального кофе 50-160 мг кофеина. Количество чашек определяет крепость напитка", – добавила специалист. 

Диетолог добавила, что нельзя запивать пищу чаем и кофе, желательно употреблять через 15-20 минут после еды или в промежутке между едой!

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