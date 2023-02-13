Кофе – напиток, который каждое утром пьют больше двух миллиардов людей, и 1 миллиард пьющих кофе во всем мире. Стоит отметить, что в состав кофе входит ряд органических кислот (яблочная, лимонная), которые могут стимулировать выработку желудочного сока, а также кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует выработку желудочного сока и может повысить кислотность, поэтому его можно пить не всем, особенно людям с язвой желудка.

Диетолог Татьяна Пасека рассказала в Instagram, о том, кому можно и нельзя пить кофе, и о том, можно ли запивать еду кофе и чаем.

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Кому нельзя пить кофе и почему:

"Люди, имеющие повышенную секрецию желудочного сока (не желательно пить кофе натощак)", – отметила эксперт.

Еще кофе воздействует на нервную систему

"Кофе тонизирует НС, это происходит за счет того, что кофеин занимает рецепторы, на которые действует вещество подобно кофе – аденозин (он тормозит НС), кофе, занимая те же рецепторы, соответственно забирает тормозящее действие и вызывает возбуждающий эффект. Со временем количество рецепторов увеличивается и соответственно доза кофе уже мала, человек увеличивает дозу кофе. Если человек резко прекращает пить кофе, аденозин занимает все рецепторы и тормозящее действие усиливается, отсюда чрезмерная сонливость", – рассказала диетолог.

Полезные свойства кофе:

"В 2016 году кофе исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений и внесли в список веществ с противоопухолевым действием. Сейчас кофе признают элементом здорового питания! Кофе содержит фенольные соединения-хлорогеновые кислоты, именно они действуют как антиоксидант и защищают клетки печени и головного мозга от окисления", – отметила эксперт.

Безопасная доза кофеина

"Это 400-500 мг/сут. В одной чашке натурального кофе 50-160 мг кофеина. Количество чашек определяет крепость напитка", – добавила специалист.

Диетолог добавила, что нельзя запивать пищу чаем и кофе, желательно употреблять через 15-20 минут после еды или в промежутке между едой!

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