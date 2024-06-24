Мука не понадобится: как приготовить пышную творожную запеканку с вишнями
Сочные сезонные вишни очень вкусно добавить в творожную запеканку. Ягоды прекрасно сочетаются с нежным тестом, придают ему приятную кислинку. А для того, чтобы не делать такую выпечку очень калорийной, муку добавлять не стоит.
Идея приготовления запеканки с вишнями без муки опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Тесто отлично поднимается и не будет забитым.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 600 г
- яйца – 3-4 шт.
- сметана – 100 г
- сахар – 150 г
- крахмал – 40 г
- вишни – 200 г
- цедра одного лимона
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты выложить в миску.
2. Взбить блендером.
3. Выложить массу в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.
4. Сверху разложить вишни.
5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно час.
6. Дать десерту охладиться 30 минут и после этого есть.
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