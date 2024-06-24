Мука не понадобится: как приготовить пышную творожную запеканку с вишнями

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Мука не понадобится: как приготовить пышную творожную запеканку с вишнями

Сочные сезонные вишни очень вкусно добавить в творожную запеканку. Ягоды прекрасно сочетаются с нежным тестом, придают ему приятную кислинку. А для того, чтобы не делать такую выпечку очень калорийной, муку добавлять не стоит.

Идея приготовления запеканки с вишнями без муки опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Тесто отлично поднимается и не будет забитым.

Мука не понадобится: как приготовить пышную творожную запеканку с вишнями

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 600 г
  • яйца – 3-4 шт.
  • сметана – 100 г
  • сахар – 150 г
  • крахмал – 40 г
  • вишни – 200 г
  • цедра одного лимона

Способ приготовления:

Мука не понадобится: как приготовить пышную творожную запеканку с вишнями

1. Все ингредиенты выложить в миску.

Мука не понадобится: как приготовить пышную творожную запеканку с вишнями

2. Взбить блендером.

3. Выложить массу в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.

Мука не понадобится: как приготовить пышную творожную запеканку с вишнями

4. Сверху разложить вишни.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно час.

Мука не понадобится: как приготовить пышную творожную запеканку с вишнями

6. Дать десерту охладиться 30 минут и после этого есть.

Мука не понадобится: как приготовить пышную творожную запеканку с вишнями

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