Всем знаком вкус детства – десерт "Муравейник". По классическому рецепту его готовят из теста. Но можно пойти по другому пути и сделать любимое лакомство на основе печенья или кукурузных палочек. Важно, что готовится пирожное без выпечки, поэтому потратите буквально несколько минут.

Фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram поделилась рецептом популярного десерта "Муравейник", который можно приготовить всего из трех ингредиентов и без выпечки.

Ингредиенты:

крекер – 200 г

вареное сгущенное молоко – 380 г

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орехи – 50 г

растопленный шоколад для декора

Способ приготовления:

1. Измельчить крекер, но не до состояния крошки.

2. Измельчить орехи.

3. Смешать крекер, орехи и сгущенку. Перемешать до однородного состояния.

4. Сформировать десерт.

5. По желанию украсить растопленным шоколадом. Оставить в час.

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