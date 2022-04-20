"Муравейник" без выпечки: как из трех ингредиентов приготовить популярный десерт
Всем знаком вкус детства – десерт "Муравейник". По классическому рецепту его готовят из теста. Но можно пойти по другому пути и сделать любимое лакомство на основе печенья или кукурузных палочек. Важно, что готовится пирожное без выпечки, поэтому потратите буквально несколько минут.
Фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram поделилась рецептом популярного десерта "Муравейник", который можно приготовить всего из трех ингредиентов и без выпечки.
Ингредиенты:
крекер – 200 г
вареное сгущенное молоко – 380 г
орехи – 50 г
растопленный шоколад для декора
Способ приготовления:
1. Измельчить крекер, но не до состояния крошки.
2. Измельчить орехи.
3. Смешать крекер, орехи и сгущенку. Перемешать до однородного состояния.
4. Сформировать десерт.
5. По желанию украсить растопленным шоколадом. Оставить в час.
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