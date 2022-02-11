'Мурманское сало' – лучший способ засолки скумбрии: что понадобится

"Мурманское сало" – это особый вид засолки скумбрии. Казалось бы, используются привычные ингредиенты для приготовления, но особенность заключается в самой технологии. Рыба по такому рецепту получается очень ароматной и пряной.

Рецептом "Мурманского сала" поделился фудблогер Денис Тимчук (kulynarist) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

перец черный – 0,5 ч. л.

укроп – 1 пучок

чеснок – 2-3 зубчика

масло

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Способ приготовления:

1. Скумбрию очистить от внутренностей и костей. Вытереть филе бумажным полотенцем.

2. Смешать соль, сахар, перец. Полученной смесью посыпать филе.

3. Чеснок, укроп и масло взбить блендером.

4. Получившуюся массу выложить на одну половину филе. Накрыть второй половиной.

5. Завернуть в пищевую пленку. Положить на 12 часов в холодильник, затем – в сутки в морозильную камеру.

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