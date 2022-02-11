"Мурманское сало" – лучший способ засолки скумбрии: что понадобится
"Мурманское сало" – это особый вид засолки скумбрии. Казалось бы, используются привычные ингредиенты для приготовления, но особенность заключается в самой технологии. Рыба по такому рецепту получается очень ароматной и пряной.
Рецептом "Мурманского сала" поделился фудблогер Денис Тимчук (kulynarist) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
скумбрия – 1 шт
соль – 1 ст. л.
сахар – 1 ст. л.
перец черный – 0,5 ч. л.
укроп – 1 пучок
чеснок – 2-3 зубчика
масло
Способ приготовления:
1. Скумбрию очистить от внутренностей и костей. Вытереть филе бумажным полотенцем.
2. Смешать соль, сахар, перец. Полученной смесью посыпать филе.
3. Чеснок, укроп и масло взбить блендером.
4. Получившуюся массу выложить на одну половину филе. Накрыть второй половиной.
5. Завернуть в пищевую пленку. Положить на 12 часов в холодильник, затем – в сутки в морозильную камеру.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкуснейший маринад для скумбрии.