Мусака из баклажанов для сытного обеда: рецепт от Светланы Фус

Осенью лучшим обедом будут – легкие овощные и рыбные блюда, которые очень полезные и элементарные в приготовлении. Можно использовать совершенно любые на ваш вкус, начиная от помидоров, кабачков, моркови, баклажан, капусты, броколли, перца и заканчивая артишоками, сельдереем и вкусной тыквой.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Facebook рецептом вкуснейшего блюда – мусаки с баклажанами, мясом и соусом, которое будет очень сытным, легким и пряным, а приготовите вы его всего за 40 минут.

Ингредиенты:

баклажан – 400 г

картофель – 450 г

говяжий фарш – 300 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

растительное масло – 2 ст. л.

томаты в собственном соку – 400 мл

моцарелла и любой твердый сыр – по 100 г

молоко – 50 мл

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сухой тимьян или орегано – 1/2 ч. л.

свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте баклажаны, порежьте тонкими ломтиками, щедро посыпьте крупной солью и так оставьте на 15-20 минут.

После – разложите их на тарелку, сбрызните маслом и отправьте в микроволновку на несколько минут или же разложит их на противень, добавьте немного масла и отправьте на 10-15 минут при 190-200 С.

Картофель почистите, сварите и разомните в густое пюре, добавьте молоко, хорошо посолите.

Налейте в кастрюлю масло, измельчите чеснок и добавьте туда вместе с тимьяном, хорошо перемешайте и прогрейте 1 минуту.

Добавьте томаты, хорошо разомните вилкой, прогрейте еще 10 минут, чтобы соус загустел. Готовый соус посолите и добавьте тимьян.

Лук измельчите кубиком и хорошо обжарьте, добавьте фарш туда, разомните хорошо и тушите около 10-15 минут. Добавить в фарш густой томатный соус, перемешайте и потушить вместе 1 минуту.

Возьмите форму и соберите мусаку: на дно выложите пюре, далее слой фарша с томатами, сверху – баклажаны и снова фарш и в самом конце пюре. Присыпьте сыром и отправьте в духовку на 25 минут, накройте фольгой на 15 минут, после – снимите и отправьте снова, чтобы верх хорошо подрумянился.

Есть готовое блюдо можно горячим, но можно и холодным, вкус от этого хуже не станет.

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