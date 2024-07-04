Муссовый десерт с персиками – это тот десерт, который хочется есть летом. Он прохладный, освежающий и невероятно вкусный. Готовится просто и не требует особых навыков.

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Как приготовить муссовый десерт с персиками в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Всего несколько минут и невероятное летнее наслаждение уже окажется на вашем столе.

Ингредиенты для сливочного мусса:

Желатин – 15 гр

Вода – 50 мл

Сметана – 330 гр

Сахарная пудра – 60 гр

Ванильный аромат – 2-3 капли

Ингредиенты для желейного слоя

Желе Персик – 1 уп

Вода – 300 мл

Персики

Способ приготовления

1. Готовим желейный слой. Желатин заливаем холодной водой, размешиваем и оставляем на 7-10 мин, чтобы он набух.

2. Между тем, к сметане добавляем сахарную пудру и ванильный аромат и взбиваем на средней скорости.

3. Набухший желатин растапливаем в микроволновке короткими импульсами и добавляем к сметане. Тщательно все взбиваем.

4. В креманки выкладываем мусс и ставим в холодильник на 1-2 часа до полного застывания.

5. Тем временем нарезаем персики тонкими слайсами. Можно брать консервированные.

6. На застывший сливочный мусс, выкладываем нарезанные персики.

7. Сверху заливаем персиковым желе и ставим в холодильник на 1-2 часа.

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