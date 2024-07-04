Муссовый десерт с персиками: как из простых ингредиентов создать шедевр
Муссовый десерт с персиками – это тот десерт, который хочется есть летом. Он прохладный, освежающий и невероятно вкусный. Готовится просто и не требует особых навыков.
Как приготовить муссовый десерт с персиками в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Всего несколько минут и невероятное летнее наслаждение уже окажется на вашем столе.
Ингредиенты для сливочного мусса:
- Желатин – 15 гр
- Вода – 50 мл
- Сметана – 330 гр
- Сахарная пудра – 60 гр
- Ванильный аромат – 2-3 капли
Ингредиенты для желейного слоя
- Желе Персик – 1 уп
- Вода – 300 мл
- Персики
Способ приготовления
1. Готовим желейный слой. Желатин заливаем холодной водой, размешиваем и оставляем на 7-10 мин, чтобы он набух.
2. Между тем, к сметане добавляем сахарную пудру и ванильный аромат и взбиваем на средней скорости.
3. Набухший желатин растапливаем в микроволновке короткими импульсами и добавляем к сметане. Тщательно все взбиваем.
4. В креманки выкладываем мусс и ставим в холодильник на 1-2 часа до полного застывания.
5. Тем временем нарезаем персики тонкими слайсами. Можно брать консервированные.
6. На застывший сливочный мусс, выкладываем нарезанные персики.
7. Сверху заливаем персиковым желе и ставим в холодильник на 1-2 часа.
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