Простой пирог, который может переплюнуть шарлотку: идея фудблогера

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,9 т.
Простой пирог, который может переплюнуть шарлотку: идея фудблогера

Самым популярным пирогом с яблоками является шарлотка. Для того чтобы приготовить такой десерт, нужно потратить немало времени. И для тех хозяек, которые хотят обрадовать семью вкусным блюдом, но долго не стоять у плиты, существует простая альтернатива.

Элементарной идеей приготовления яблочного пирога поделилась maryssia_cook на своей странице в Instagram.

Простой яблочный пирог

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • желток – 1 шт

  • масло или маргарин (мягкий) – 130 г

  • сахар – 180 г

  • ванильный сахар – 2 г

  • молоко – 150 мл

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  • кукурузный крахмал – 1 стакан

  • манка – 3 ст.л

  • разрыхлитель – 2 ч.л

  • яблочный или винный уксус – 1 стакан

  • мука – 280 г

  • яблоки

Способ приготовления:

1. Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить яйца и желток, хорошо перемешать.

Простой яблочный пирог

3. Засыпать муку, крахмал, манную крупу и разрыхлитель.

4. Перемешать, влить молоко и уксус.

5. Тесто поместить в форму выстланную пергаментом (диаметр 22 см).

Приготовление выпечки из яблок

6. Сверху выложить нарезанные яблоки.

7. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

8. Выключить духовку, открыть дверцу и даем пирогу постоять еще 5 минут. После вынимаем.

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