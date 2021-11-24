Простой пирог, который может переплюнуть шарлотку: идея фудблогера

Самым популярным пирогом с яблоками является шарлотка. Для того чтобы приготовить такой десерт, нужно потратить немало времени. И для тех хозяек, которые хотят обрадовать семью вкусным блюдом, но долго не стоять у плиты, существует простая альтернатива.

Элементарной идеей приготовления яблочного пирога поделилась maryssia_cook на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

желток – 1 шт

масло или маргарин (мягкий) – 130 г

сахар – 180 г

ванильный сахар – 2 г

молоко – 150 мл

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кукурузный крахмал – 1 стакан

манка – 3 ст.л

разрыхлитель – 2 ч.л

яблочный или винный уксус – 1 стакан

мука – 280 г

яблоки

Способ приготовления:

1. Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить яйца и желток, хорошо перемешать.

3. Засыпать муку, крахмал, манную крупу и разрыхлитель.

4. Перемешать, влить молоко и уксус.

5. Тесто поместить в форму выстланную пергаментом (диаметр 22 см).

6. Сверху выложить нарезанные яблоки.

7. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

8. Выключить духовку, открыть дверцу и даем пирогу постоять еще 5 минут. После вынимаем.

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