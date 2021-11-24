Простой пирог, который может переплюнуть шарлотку: идея фудблогера
Самым популярным пирогом с яблоками является шарлотка. Для того чтобы приготовить такой десерт, нужно потратить немало времени. И для тех хозяек, которые хотят обрадовать семью вкусным блюдом, но долго не стоять у плиты, существует простая альтернатива.
Элементарной идеей приготовления яблочного пирога поделилась maryssia_cook на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
желток – 1 шт
масло или маргарин (мягкий) – 130 г
сахар – 180 г
ванильный сахар – 2 г
молоко – 150 мл
кукурузный крахмал – 1 стакан
манка – 3 ст.л
разрыхлитель – 2 ч.л
яблочный или винный уксус – 1 стакан
мука – 280 г
яблоки
Способ приготовления:
1. Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавить яйца и желток, хорошо перемешать.
3. Засыпать муку, крахмал, манную крупу и разрыхлитель.
4. Перемешать, влить молоко и уксус.
5. Тесто поместить в форму выстланную пергаментом (диаметр 22 см).
6. Сверху выложить нарезанные яблоки.
7. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 40 минут.
8. Выключить духовку, открыть дверцу и даем пирогу постоять еще 5 минут. После вынимаем.
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