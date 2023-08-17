Мягкие и пышные маковые булочки: рецепт идеального теста, которое всегда получается удачным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Мягкие и пышные маковые булочки: рецепт идеального теста, которое всегда получается удачным

Домашние пышные булочки – идеальная альтернатива пирогам и вареникам. Готовить их можно из любой начинкой, сладкой и соленой. Для того, чтобы они были пышными, самое главное – приготовить удачное тесто.

Пышные булочки с маком

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусных, мягких и воздушных маковых булочек, тесто для которых всегда будет удачным.

Рецепт булочек
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Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 300 г
  • молоко – 130 мл
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – щепотка
  • сухие дрожжи – 2 с. л.
  • сливочное масло – 30 г

Для начинки:

  • мак – 100 г
  • молоко – 200 мл
  • ваниль – по желанию
  • сахар

Способ приготовления:

1. Тесто: просейте муку, добавьте молоко комнатной температуры, сахар, щепотку соли, яйцо. Все хорошо размешайте и добавьте дрожжи, вымешайте тесто. После чего добавьте растопленное сливочное масло и снова вымешайте тесто. Накройте и оставьте на 30 минут в теплое место.

Приготовление теста

2. Мак залейте молоком, добавьте по желанию ваниль и варите на маленьком огне до полного испарения молока. После перебейте в блендере с сахаром.

Маковая начинка

3. Присыпьте поверхность и скалку мукой, раскатайте тесто. Начинку распределите ровным слоем по тесту и сверните в рулет и нарежьте его. Сверху смажьте яйцом.

Приготовление булочек

4. Выпекайте булочки 20 минут при 180 С. Следите за своей духовкой, доведите булочки до золотистой корки.

Сколько выпекать булочки

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