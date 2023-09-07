Мягкие и сочные ребрышки в духовке: рассказываем, сколько точно их нужно готовить
Свиные ребра – продукт, который умеет готовить почти каждая хозяйка в духовке. Но, очень важно знать, в чем их мариновать, чтобы они были сочными, и сколько запекать в духовке, чтобы мясо было мягким.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных и мягких ребрышек, которые лучше всего мариновать со специями.
Ингредиенты:
- ребра – 1 кг
- масло
- специи (паприка, красный перец, чесночный порошок, сахар, соль) – по 1,5 ч. л.
- лимонный сок – 30 мл
- соевый соус – 15 мл
- сливовое варенье 75 г
- имбирь – 15 г
Способ приготовления:
1. Ребра помойте, почистите от лишнего, порежьте порционно по 1-2 косточке. Хорошо смажьте растительным маслом.
2. Специи смешайте до однородности и обваляйте хорошо ребра в этой смеси со всех сторон и замаринуйте. Далее выложите в более глубокий противень на фольгу. Сверху прикройте фольгой и запекайте в разогретой до 160 С духовке 2 часа.
3. Соус: в сливовое варенье добавьте лимонный сок, мелко тертый имбирь и соевый соус, хорошо вымешайте.
4. Достаньте ребра из духовки, снимите верхнюю фольгу, смажьте их соусом и снова поставьте в духовку еще на 15 минут при 180 С.
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