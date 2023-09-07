Мягкие и сочные ребрышки в духовке: рассказываем, сколько точно их нужно готовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Мягкие и сочные ребрышки в духовке: рассказываем, сколько точно их нужно готовить

Свиные ребра – продукт, который умеет готовить почти каждая хозяйка в духовке. Но, очень важно знать, в чем их мариновать, чтобы они были сочными, и сколько запекать в духовке, чтобы мясо было мягким. 

Ребра для запекания

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных и мягких ребрышек, которые лучше всего мариновать со специями. 

Рецепт ребрышек
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Ингредиенты: 

  • ребра – 1 кг
  • масло
  • специи (паприка, красный перец, чесночный порошок, сахар, соль) – по 1,5 ч. л.
  • лимонный сок – 30 мл
  • соевый соус – 15 мл
  • сливовое варенье  75 г
  • имбирь – 15 г

Способ приготовления:

1. Ребра помойте, почистите от лишнего, порежьте порционно по 1-2 косточке. Хорошо смажьте растительным маслом.

Ребра для приготовления

2. Специи смешайте до однородности и обваляйте хорошо ребра в этой смеси со всех сторон и замаринуйте. Далее выложите в более глубокий противень на фольгу. Сверху прикройте фольгой и запекайте в разогретой до 160 С духовке 2 часа.

Ребра со специями

3. Соус: в сливовое варенье добавьте лимонный сок, мелко тертый имбирь и соевый соус, хорошо вымешайте. 

Соус для блюда

4. Достаньте ребра из духовки, снимите верхнюю фольгу, смажьте их соусом и снова поставьте в духовку еще на 15 минут при 180 С. 

Готовые ребра

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