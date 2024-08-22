Мясной лаваш за одну минуту: рецепт сытного и быстрого блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Мясной лаваш за одну минуту: рецепт сытного и быстрого блюда для перекуса

Лаваш может быть основой для приготовления вкусной и быстрой шаурмы, а также трубочек с разными начинками. Еще лаваш можно использовать для приготовления десертов и чипсов.

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Что приготовить из лаваша

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с фаршем, сметаной и овощами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш круглый – 1 шт.
  • Фарш – 150 г
  • Паприка – 3 г
  • Черный перец – 3 г
  • Соль – 1 г

Начинка:

  • Сметана – 50 г
  • Лук зеленый – 5 г
  • Огурец квашеный – 20 г
  • Соль

Начинка:

  • Помидор – 20 г
  • Лук синий – 10 г
  • Кинза – 5 г

Совет: жарить без растительного масла, если фарш свиной!

Способ приготовления:

1. В мясной фарш добавьте специи, лук, перемешайте. Выложите фарш на лаваш.

Жареный фарш с лавашем

2. Обжарьте, снимите и смажьте сверху сметаной. Сверху выложите порезанный зеленый лук, помидор, соленый огурец, лук и кинзу.

Приготовление блюда

3. Сверните лаваш пополам и разрежьте.

Готовый лаваш с мясом и овощами

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