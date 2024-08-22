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Мясной лаваш за одну минуту: рецепт сытного и быстрого блюда для перекуса
Лаваш может быть основой для приготовления вкусной и быстрой шаурмы, а также трубочек с разными начинками. Еще лаваш можно использовать для приготовления десертов и чипсов.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с фаршем, сметаной и овощами.
Ингредиенты:
- Лаваш круглый – 1 шт.
- Фарш – 150 г
- Паприка – 3 г
- Черный перец – 3 г
- Соль – 1 г
Начинка:
- Сметана – 50 г
- Лук зеленый – 5 г
- Огурец квашеный – 20 г
- Соль
Начинка:
- Помидор – 20 г
- Лук синий – 10 г
- Кинза – 5 г
Совет: жарить без растительного масла, если фарш свиной!
Способ приготовления:
1. В мясной фарш добавьте специи, лук, перемешайте. Выложите фарш на лаваш.
2. Обжарьте, снимите и смажьте сверху сметаной. Сверху выложите порезанный зеленый лук, помидор, соленый огурец, лук и кинзу.
3. Сверните лаваш пополам и разрежьте.
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