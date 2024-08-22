Лаваш может быть основой для приготовления вкусной и быстрой шаурмы, а также трубочек с разными начинками. Еще лаваш можно использовать для приготовления десертов и чипсов.

Видео дня

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, с фаршем, сметаной и овощами.

Ингредиенты:

Лаваш круглый – 1 шт.

Фарш – 150 г

Паприка – 3 г

Черный перец – 3 г

Соль – 1 г

Начинка:

Сметана – 50 г

Лук зеленый – 5 г

Огурец квашеный – 20 г

Соль

Начинка:

Помидор – 20 г

Лук синий – 10 г

Кинза – 5 г

Совет: жарить без растительного масла, если фарш свиной!

Способ приготовления:

1. В мясной фарш добавьте специи, лук, перемешайте. Выложите фарш на лаваш.

2. Обжарьте, снимите и смажьте сверху сметаной. Сверху выложите порезанный зеленый лук, помидор, соленый огурец, лук и кинзу.

3. Сверните лаваш пополам и разрежьте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: