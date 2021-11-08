Мясной рулет вместо любой колбасы: рецептом поделилась Ольга Матвей

Если вы любите колбасу, но сомневаетесь в ее качестве и безопасности, выход есть – просто приготовьте ее дома из качественных продуктов. Добавьте немного овощей, и блюдо будет не только вкусным, но и полезным.

Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTubе-канале рецептом домашней рубленной колбасы из курицы и свинины, которая будет намного вкуснее и точно полезнее магазинной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

Лук – 2 шт.

Бедрышки куриные – 6 шт.

Свинина – 350 г

Соль – по вкусу

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 7-10 шт.

Маринованные огурчики – 5-6 шт. (по желанию)

Чеснок – 4 зуб.

Паприка – 1,5 ч. л.

Бульон – 350 мл

Желатин – 10 г

Способ приготовления:

Порежьте мясо и лук, добавьте соль, перец, лавровый лист и перец горошком.

Залейте все кипятком и варите до готовности час-полтора, обязательно снимайте пену.

После процедите через дуршлаг бульон, дайте ему полностью остыть и порежьте мясо, добавьте к нему чеснок, паприку и соль, хорошо перемешайте.

Возьмите жестяные формы, поместите завязанные снизу пакеты для запекания.

Почистите и нарежьте огурцы.

Замочите желатин, отправьте его в 350 мл бульона, нагрейте хорошо и вылейте в оставшийся бульон.

После – б ольшую половину бульона отправьте в мясо.

На дно форм отправьте мясо, огурцы, снова мясо, залейте бульоном, хорошо завяжите пакеты и отправьте на ночь в холодильник.​​​​​​​

Готовое блюдо можно есть с супом, с салатами и вкусно будет даже просто с хлебом.

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