Мясной рулет вместо любой колбасы: рецептом поделилась Ольга Матвей
Если вы любите колбасу, но сомневаетесь в ее качестве и безопасности, выход есть – просто приготовьте ее дома из качественных продуктов. Добавьте немного овощей, и блюдо будет не только вкусным, но и полезным.
Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTubе-канале рецептом домашней рубленной колбасы из курицы и свинины, которая будет намного вкуснее и точно полезнее магазинной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Лук – 2 шт.
Бедрышки куриные – 6 шт.
Свинина – 350 г
Соль – по вкусу
Лавровый лист – 2 шт.
Перец горошком – 7-10 шт.
Маринованные огурчики – 5-6 шт. (по желанию)
Чеснок – 4 зуб.
Паприка – 1,5 ч. л.
Бульон – 350 мл
Желатин – 10 г
Способ приготовления:
Порежьте мясо и лук, добавьте соль, перец, лавровый лист и перец горошком.
Залейте все кипятком и варите до готовности час-полтора, обязательно снимайте пену.
После процедите через дуршлаг бульон, дайте ему полностью остыть и порежьте мясо, добавьте к нему чеснок, паприку и соль, хорошо перемешайте.
Возьмите жестяные формы, поместите
завязанные снизу пакеты для запекания.
Почистите и нарежьте огурцы.
Замочите желатин, отправьте его в 350 мл бульона, нагрейте хорошо и вылейте в оставшийся бульон.
После – б
ольшую половину бульона отправьте в мясо.
На дно форм отправьте мясо, огурцы, снова мясо, залейте бульоном, хорошо завяжите пакеты и отправьте на ночь в холодильник.
Готовое блюдо можно есть с супом, с салатами и вкусно будет даже просто с хлебом.
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