Мясной рулет вместо любой колбасы: рецептом поделилась Ольга Матвей

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
5,7 т.
Домашний мясной рулет

Если вы любите колбасу, но сомневаетесь в ее качестве и безопасности, выход есть – просто приготовьте ее дома из качественных продуктов. Добавьте немного овощей, и блюдо будет не только вкусным, но и полезным.

Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTubе-канале рецептом домашней рубленной колбасы из курицы и свинины, которая будет намного вкуснее и точно полезнее магазинной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мясо для рулета
Видео дня

Ингредиенты:

  • Лук – 2 шт.

  • Бедрышки куриные – 6 шт.

  • Свинина – 350 г

  • Соль – по вкусу

  • Лавровый лист – 2 шт.

  • Перец горошком – 7-10 шт.

  • Маринованные огурчики – 5-6 шт. (по желанию)

  • Чеснок – 4 зуб.

  • Паприка – 1,5 ч. л.

  • Бульон – 350 мл

  • Желатин – 10 г

Способ приготовления:

  • Порежьте мясо и лук, добавьте соль, перец, лавровый лист и перец горошком.

  • Залейте все кипятком и варите до готовности час-полтора, обязательно снимайте пену.

  • После процедите через дуршлаг бульон, дайте ему полностью остыть и порежьте мясо, добавьте к нему чеснок, паприку и соль, хорошо перемешайте.

Для начинки лучше всего брать два-три вида мяса

  • Возьмите жестяные формы, поместите

    завязанные снизу пакеты для запекания.

  • Почистите и нарежьте огурцы.

Соленые огурцы

  • Замочите желатин, отправьте его в 350 мл бульона, нагрейте хорошо и вылейте в оставшийся бульон.

  • После – б

    ольшую половину бульона отправьте в мясо.

Добавьте обязательно при приготовлении бульон

  • На дно форм отправьте мясо, огурцы, снова мясо, залейте бульоном, хорошо завяжите пакеты и отправьте на ночь в холодильник.​​​​​​​

Готовый мясной рулет

Готовое блюдо можно есть с супом, с салатами и вкусно будет даже просто с хлебом.

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