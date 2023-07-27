Самое универсальное мясное блюдо, которое можно быстро приготовить на обед – это фрикадельки. В их основе обычный фарш. Можно приготовить сразу большую порцию, а затем подавать с макаронами, картофелем, кашами и салатом.

Идея приготовления сытных мясных фрикаделек для обеда опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Блюдо очень элементарное и сытное.

Ингредиенты:

300 г фарша

1/4 батона

2 яйца

1 средняя морковь и лук

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4 зубчика чеснока (2 в фарш, 2 в соус)

1,5 ст.л. с горкой томатной пасты

1 ч.л. крахмала

1л. воды

зелень, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Батон заливаем водой, лук мелко нарезаем, морковь натираем на мелкой терке.

2. Перемешиваем фарш, половину лука, морковь, яйца, чеснок, батон (хорошо отжимаем от воды), добавляем соль, орегано, формируем небольшие фрикадельки.

3. Обжариваем их на сковороде в небольшом количестве масла, должна образоваться корочка. Не доводим до готовности, потому что они будут еще тушиться в соусе.

4. Готовим соус: перемешиваем пасту, крахмал и воду.

5. На растительном масле поджариваем вторую часть нарезанного лука.

6. Добавляем чеснок и выливаем разбавленную пасту.

7. Доводим до кипения, солим, перчим, добавляем орегано, паприку.

8. В соус добавляем по одной фрикадельке, лавровый лист, накрываем крышкой и тушим минут 15 до готовности.

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