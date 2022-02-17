Мясные крученыки с необычной начинкой по старинному рецепту: из чего приготовить
Всеми любимое горячее блюдо – крученыки – обычно привыкли готовить с салом, черносливом или грибами. Рецепт наших бабушек немного отличался. Дело в том, что основу их крученыков составляло два вида мяса, в которое заворачивали луковую начинку. Достаточно необычное, но очень вкусное сочетание, которое идеально подойдет к картофельному пюре, салатам, соусам или как горячая закуска на праздничный стол.
Рецептом крученыков с луковой начинкой поделилась фудблогер Наталья Цветкова (natalia_tsvetkova) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
свинина – 500 г
говядина – 500 г
перец – 1 ч. л.
соль
паприка – 1 ч. л.
кориандр – 1 ч. л.
сушеный чеснок – 1\3 ч. л.
лук – 2-3 шт
бульон\вода – 500 мл
Способ приготовления:
1. Мясо порезать на куски шириной 5 мм. Отбить кухонным молотком по бокам.
2. Мясо с обеих сторон посыпать солью, перцем и специями.
3. Приготовление начинки. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистости.
4. Формирование крученыков. На кусок говядины положить кусок свинины внахлест.
5. На одну сторону выложить луковую начинку и завернуть в рулет. Бока можно закрепить зубочисткой.
6. Пожарить крученыки с обеих сторон до румяной корочки, не доводя до готовности.
7. Достать зубочистки и переложить крученыки в форму для выпечки.
8. Залить крученыки бульоном или водой. Можно посыпать паприкой и сухим чесноком. Накрыть форму фольгой.
9. Запекать при температуре 180 градусов примерно 1 час.
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