Мясные крученыки с необычной начинкой по старинному рецепту: из чего приготовить

Всеми любимое горячее блюдо – крученыки – обычно привыкли готовить с салом, черносливом или грибами. Рецепт наших бабушек немного отличался. Дело в том, что основу их крученыков составляло два вида мяса, в которое заворачивали луковую начинку. Достаточно необычное, но очень вкусное сочетание, которое идеально подойдет к картофельному пюре, салатам, соусам или как горячая закуска на праздничный стол.

Рецептом крученыков с луковой начинкой поделилась фудблогер Наталья Цветкова (natalia_tsvetkova) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 500 г

говядина – 500 г

перец – 1 ч. л.

соль

паприка – 1 ч. л.

кориандр – 1 ч. л.

сушеный чеснок – 1\3 ч. л.

лук – 2-3 шт

бульон\вода – 500 мл

Способ приготовления:

1. Мясо порезать на куски шириной 5 мм. Отбить кухонным молотком по бокам.

2. Мясо с обеих сторон посыпать солью, перцем и специями.

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3. Приготовление начинки. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистости.

4. Формирование крученыков. На кусок говядины положить кусок свинины внахлест.

5. На одну сторону выложить луковую начинку и завернуть в рулет. Бока можно закрепить зубочисткой.

6. Пожарить крученыки с обеих сторон до румяной корочки, не доводя до готовности.

7. Достать зубочистки и переложить крученыки в форму для выпечки.

8. Залить крученыки бульоном или водой. Можно посыпать паприкой и сухим чесноком. Накрыть форму фольгой.

9. Запекать при температуре 180 градусов примерно 1 час.

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