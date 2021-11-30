Мясные рулетики с сочной начинкой: невероятная закуска из говядины и курицы

Мясные рулетики – это отличная альтернатива обычной мясной нарезке на столе. Приготовить такое блюдо не составит никаких хлопот, а на столе такая закуска будет выглядеть очень эффектно. Нежное мясо в сочетании с сочной начинкой сделают свое дело.

Редакция FoodOboz поделится вариантами мясных рулетиков с начинкой.

Куриные рулетики с сыром, ветчиной и грибами по рецепту фудблогера kristy_cookery. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт

Сливки – 150-200 мл

Чеснок 1 зубчик

Крем-сыр

Плавленый сыр в стиках

Ветчина

Шампиньоны

Соль, перец, приправы

Способ приготовления:

1. Тонко порезать филе и отбить его. Посолить, поперчить и посыпать с обеих сторон приправой.

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2. Порезать ветчину и грибы ломтиками.

3. Смазать филе крем-сыром, выложить начинку и завернуть в рулет.

4. Выложить в форму для запекания, потереть сверху чеснок и залить сливками.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Рулетики из говядины с черносливом и грибами по рецепту фудблогера lileklilek2. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Вырезка из говядины

Морковь

Лук

Грибы

Чернослив

Сливки

Соль, специи

Способ приготовления:

1. Отбить порционные куски мяса.

2. Нарезать грибы и лук. Морковь натереть на терке. Пассировать в небольшом количестве масла.

3. Каждый кусок мяса посолить и поперчить. Выложить начинку вместе с черносливом. Завернуть в рулет.

4. Выложить на сковороду и обжарить до румяного цвета.

5. Переложить рулеты в форму для запекания.

6. В сковороду, где жарились рулеты, вылить сливки и добавить немного воды. Довести до кипения.

7. Полученной массой залить рулеты. Выпекать при температуре 180-200 градусов 60 минут.

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