Мясные рулетики с сочной начинкой: невероятная закуска из говядины и курицы
Мясные рулетики – это отличная альтернатива обычной мясной нарезке на столе. Приготовить такое блюдо не составит никаких хлопот, а на столе такая закуска будет выглядеть очень эффектно. Нежное мясо в сочетании с сочной начинкой сделают свое дело.
Редакция FoodOboz поделится вариантами мясных рулетиков с начинкой.
Куриные рулетики с сыром, ветчиной и грибами по рецепту фудблогера kristy_cookery. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Куриное филе – 1 шт
Сливки – 150-200 мл
Чеснок 1 зубчик
Крем-сыр
Плавленый сыр в стиках
Ветчина
Шампиньоны
Соль, перец, приправы
Способ приготовления:
1. Тонко порезать филе и отбить его. Посолить, поперчить и посыпать с обеих сторон приправой.
2. Порезать ветчину и грибы ломтиками.
3. Смазать филе крем-сыром, выложить начинку и завернуть в рулет.
4. Выложить в форму для запекания, потереть сверху чеснок и залить сливками.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
Рулетики из говядины с черносливом и грибами по рецепту фудблогера lileklilek2. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Вырезка из говядины
Морковь
Лук
Грибы
Чернослив
Сливки
Соль, специи
Способ приготовления:
1. Отбить порционные куски мяса.
2. Нарезать грибы и лук. Морковь натереть на терке. Пассировать в небольшом количестве масла.
3. Каждый кусок мяса посолить и поперчить. Выложить начинку вместе с черносливом. Завернуть в рулет.
4. Выложить на сковороду и обжарить до румяного цвета.
5. Переложить рулеты в форму для запекания.
6. В сковороду, где жарились рулеты, вылить сливки и добавить немного воды. Довести до кипения.
7. Полученной массой залить рулеты. Выпекать при температуре 180-200 градусов 60 минут.
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